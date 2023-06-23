В 24 года руководит проектом на 110 миллиардов: Стало известно, кем работает молодой муж Саши Стриженовой

Екатерина и Александр Стриженовы выдали замуж дочь. Фото: соцсети.

Дочь Екатерины и Александра Стриженовых на днях вышла замуж. Избранником 22-летней Александры стал ее давний поклонник Антон Чуреков. Пара встречалась еще со школы. Впервые юная Саша показала своего возлюбленного в соцсетях, когда ей было 14 лет, а Антону – 16. Молодой человек учился в том же учебном заведении, что и дочь актеров – в московской школе № 1584. Но выпустился из нее на два года раньше, чем Стриженова. Известно, что он поступил в МГУ и закончил юридический факультет.

Александра никогда не упоминала, кем работает ее жених. Наверное, просто из скромности, ведь Антон занимает руководящую должность в крупном федеральном проекте. 24-летний Чуреков является заместителем генерального директора ИНТЦ МГУ «Воробьевы Горы» по науке и инновациям, о чем сообщается на официальном сайте центра.

Александра Стриженова со школьной поры встречается с Антоном Чурековым. Фото: соцсети.

Инновационный научно-технологический центр «Воробьевы горы» - масштабный проект, который реализует МГУ. В декабре прошлого года российское правительство выделило на развитие инфраструктуры научной долины университета 2,78 миллиарда рублей. Ранее сообщалось, что стоимость начального этапа строительства ИНТЦ «Воробьевы горы» оценивается в 20 млрд рублей, а стоимость всего проекта – в 110 млрд рублей.

Девять кластеров будущего наукограда возводят в столичном районе Раменки. На 17 гектарах разместятся 500 тысяч квадратных метров коворкингов, лабораторий и аудиторий. Первый из кластеров – 9-этажный корпус «Ломоносов» открылся в январе 2023 года. Там разместились компании, работающие в научно-технологической сфере. Студенты, аспиранты и молодые ученые будут участвовать в акселерационных программах для развития инновационных проектов. То есть молодой муж Александры Стриженовой, отвечающий за науку и инновации, занимает в ИНТЦ «Воробьевы Горы» одну из ключевых позиций.

Избранник дочери Стриженовых занимает руководящую должность в крупном федеральном проекте. Фото: sticmsu.ru.

В 2019 году Антон, еще будучи студентом юрфака МГУ, стал основателем и генеральным директором «Акселератора возможностей» - компании, помогающей научным стартапам найти инвесторов. В 2022 году он покинул проект и начал работать в ИНТЦ «Воробьевы Горы».

К слову, Александра Стриженова, закончившая математико-экономический класс, тоже училась в МГУ. Девушка с самого начала не рассматривала возможность продолжить актерскую династию. Сначала Саша хотела стать экономистом, но затем выбрала факультет «Высшая школа современных социальных наук» и закончила его с красным дипломом. Сейчас Стриженова-младшая продолжает обучение на магистерской программе в МГИМО. Параллельно девушка решила основать собственный бизнес. Вместе с подругой она открыла экологичное маркетинговое агентство.

О том, как прошла свадьба дочери, в соцсетях рассказала ее звездная мама Екатерина Стриженова. Фото: соцсети.

О том, как прошла свадьба дочери, в соцсетях рассказала ее звездная мама Екатерина Стриженова. Телеведущая опубликовала на своей странице черно-белый снимок, запечатлевший подготовку к торжеству. На фото Екатерина накидывает на дочь фату, помогая ей прихорашиваться. Для свадьбы Александра выбрала длинное пышное белоснежное платье с открытыми плечами, которое было создано ее тетей — дизайнером Викторией Андреяновой. Образ невесты дополнили длинная фата и украшение в волосах.