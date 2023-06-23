Муж Заворотнюк Петр Чернышев не будет участвовать в новом шоу Татьяны Навки

Петр Чернышев. Фото: кадр видео.

В олимпийском «Сочи Парке» стартовал летний сезон шоу Татьяны Навки «Спящая красавица. Легенда двух королевств». До 30 сентября жители и гости курортной столицы России смогут насладиться ледовой сказкой о приключениях злой ведьмы Малифисенты и доброй принцессы Леи. В спектакле заняты знаменитые фигуристы Камила Валиева, Софья Синицина, Никита Кацалапов, Татьяна Навка, Татьяна Волосожар и другие известные спортсмены. А вот имени Петра Чернышева поклонники в списке звезд шоу не обнаружили. Ранее пятикратный чемпион США и двукратный победитель чемпионата Четырех континентов в танцах на льду исполнял в спектакле Навки «Спящая красавица» главную роль.

Пользователи Сети обсуждают, почему муж Анастасии Заворотнюк пропускает сезон ледового шоу, которое приносит ему миллионные прибыли. Поклонники увидели в этом тревожный сигнал: они считают, что Петр отказался от работы, чтобы быть рядом с тяжело больной женой. В сети также предполагают, что состояние актрисы могло ухудшиться, ведь ранее дочь звезды «Моей прекрасной няни» Анна Заворотнюк спешно вылетела в Россию. Последние полгода девушка жила в Дубае, но недавно сообщила о том, что возвращается в Москву.

Ранее Чернышев всегда исполнял в спектакле Навки «Спящая красавица» главную роль. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Чернышев всегда работал на износ, поскольку ему приходится оплачивать счета за дорогостоящее лечение Анастасии. Петр был занят почти во всех спектаклях, которые ставит Навка.

«Раньше за один выход Чернышев получат примерно по 300 тысяч рублей. Сейчас его гонорары доходя до 500 тысяч рублей. Все дорожает. Гонорары фигуристов — это внутренняя кухня, на них нет спроса, как, скажем, на певцов. На корпоративы их не зовут. Но первые лица получают хорошие деньги. Основной заработок идет в новогодние каникулы. Там в день по два-три шоу может быть. Соответственно, по 1,5 миллиона в день», - рассказывал журналистам источник, хорошо знакомый с ситуацией.

В январе 2020 года Петр заработал за участие в шоу «Спящая красавица» 2,8 миллиона рублей. Постановка шла во дворце «Мегаспорт» в Москве, супруг Заворотнюк выходил на лед 22 раза. А в декабре 2021 года Чернышев и Навка показали свое ледовое шоу в Дубае. За три дня на ледовой арене Петр заработал 3 миллиона рублей.