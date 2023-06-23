Волочкова в отместку не пригласившей ее на выпускной дочери рассказала о несостоявшемся аборте

Анастасия Волочкова с дочкой Ариадной. Фото: соцсети.

Анастасия Волочкова переживает одну из главных драм в своей жизни: родная дочь не пригласила ее на выпускной вечер. Ариадна заканчивает школу, и вместо матери позвала на праздник отца, бизнесмена Игоря Вдовина и своего парня. В ответ Анастасия пообещала устроить на вечере дочери такое шоу, что все запомнят его надолго.

«Моя дочь носит мою фамилию, она не Вдовина, а Волочкова. И меня же лишают возможности прийти на этот выпускной. Они хотят причинить мне боль, но мне невозможно причинить больше боли, чем причинили уже. Устроили коалицию! Они меня увидят еще. Я такое шоу устрою, поверьте мне!» - пообещала Анастасия журналистам.

Словно в отместку дочери балерина припомнила старую историю о том, как бывшая свекровь уговаривала ее сделать аборт, когда Волочкова была беременна Ариадной. По словам Анастасии, мать Игоря Вдовина Римма Павловна говорила ей, что еще один ребенок в семье не нужен.

«Она для меня несуществующий человек, потому что, когда я забеременела от этого …, я хотела ребенка, да, хотела. Я любила этого Игоря Вдовина… А мамаша знаете, что мне сказала? „Делай аборт, у моего сына и так много детей“. Вы понимаете?! А мне хотелось задать этой Римме Павловне вопрос: „А ты не знала, кого ты подсылаешь ко мне? Если он у тебя альфонс, нищеброд и аферист, то извините, пожалуйста, не мне надо было делать аборт!“ Я сохранила ребенка и родила дочь мою», — поделилась Волочкова в интервью «Пятому каналу».

Анастасия уверена, что бывший муж и его новая жена, телеведущая Елена Николаева, настраивают Ариадну против нее. Балерина считает, что именно поэтому дочь не захотела видеть ее на выпускном. Елена Николаева же в ответ оправдалась: мол, на школьный выпускной девочке выдали всего два пригласительных билета. И она решила отдать их отцу и своему возлюбленному.

Ранее Анастасия Волочкова рассказала, что Ариадна не пригласила ее, поскольку завидует ее славе. Якобы звездная мама будет привлекать к себе слишком много внимания. Тем не менее, артистка в соцсетях пожелала дочке удачи.

«Аришенька, радость моя, я очень горжусь тобой, — обратилась к дочери балерина. — Ты замечательный человек и личность. У тебя уже есть достижения, написано более ста стихотворений на трех языках. Ты молодец, ты получила образование. Знаю, у тебя все было и будет прекрасно. Я тебя люблю. Что бы ни было, что бы ни устраивала против меня коалиция, Ариадна Волочкова — самый близкий человек в моей жизни. Я мама. Что бы ни случилось, я буду рядом в любую минуту».