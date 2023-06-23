"Кровавый комик" Зеленский подтвердил свой статус: бесчеловечное решение Киева

Зеленский вынужден скрести по сусекам Фото: REUTERS

Агония это или не агония, но Зеленский вынужден скрести по сусекам, чтобы восполнить очередные катастрофические потери в результате своего «гениального» и руководимого им «контрнаступа». Осведомленные источники утверждают, что он лично, отстранив главкома Залужного (если тот жив и дееспособен), командует войсками, требуя от них взять тот или иной стратегический хутор. Промежуточные итоги можно подвести, посетив кладбища Харькова, Киева, Львова, Ивано-Франковска и прочих украинских городов, где царят тишина и спокойствие.

Но мертвые воевать больше не могут, а войскам требуется новое живое «пушечное» мясо, и украинские власти на данный момент отбросили все и всяческие ограничения морального плана. Зеленский поставил задачу перед военкомами Незалежной загнать в ВСУ еще порядка 40-50 тысяч новых вояк, которые по какому-то недоразумению еще ходят живыми по территориям своих населенных пунктов. Военкомы ответили «Есть!» и снова пошли частым бреднем.

Вернее, даже не пошли, а объявили мобилизацию «одной повесткой». Начали, кстати, с Ивано-Франковска, где местное руководство ТЦК (аналог российских военных комиссариатов) обязало всех проживающих на территории области и областного центра военнообязанных, абсолютно всех, в 10-дневный срок явиться в ТЦК, чтобы стать «захистниками Батькивщины» и отправиться «по путевке мобилизации» на фронт. Более того, медицинским учреждениям области даже запретили госпитализировать военнообязанных и проводить им плановые операции без согласования с военкомами.

Это распоряжение увидело свет около недели тому назад, и оказалось, что на Ивано-Франковске его только лишь обкатывали, тестируя общественную реакцию на такую мобилизацию. Все прошло гладко, и теперь этот опыт решили распространить и на остальную, остающуюся пока под контролем Киева территорию Украины.

Такая мобилизация по «одной повестке на всех» пришла уже и в Киев. Как следует из документов, подписанных военкомом Оболонского района Киева, в украинской столице решили пойти еще дальше – требование явиться в ТЦК в течение 10 дней распространяется на всех мужчин в возрасте от 18 до 60 лет. Причем, не важно, служил ты или нет, приходила ли тебе раньше повестка, и прописан ли ты на территории района или же просто проживаешь физически, не будучи зарегистрирован юридически.

- На Украине новое отношение к мобилизации. Там, прямо на законодательном местном уровне, требуют согласовывать плановые операции для мужчин и женщин, подлежащих мобилизации. В общем, если тебе нужно сделать плановую операцию, то согласуй с военкоматом. А больницы уже должны передавать все данные о потенциально военнообязанных, – вдруг «прозрел» экс-депутат Верховной рады, бывший боевик признанного террористическим в РФ «Азова» Игорь Мосийчук. - Происходит дискредитация самого понятия мобилизации и защиты Родины. Потому что сначала появляется заявление мэра, который не говорит, что страшные потери, а говорит, что кладбище разрослось, и поэтому будут запускать самокаты, автобусы. Мы же все нормальные люди и понимаем, что если надо запускать автобусы, то кладбище разрослось не на два метра.

Как оказалось, «черные дни» наступили теперь и для украинских охранников-мужчин. Теперь заниматься охранной деятельностью могут только лишь те мужчины, которые находятся в военном резерве и имеют отсрочку от призыва, или же не подлежат призыву во время мобилизации.

В ближайшее время этот вариант «одной повестки» на всех распространят, как говорят осведомленные источники, и на другие территории. Лазеек для уклонения от перспективы стать «пушечным мясом» для украинцев остается все меньше, а кошельки украинских военкомов толстеют уже не по дням, а по часам. Такими темпами Зеленский в попытке оттянуть свой конец к сентябрю доберется и до создания украинского варианта фольксштурма из подростков и пенсионеров в последней надежде оттянуть свой конец. Совсем как Гитлер, продлевавший за счет жизней детей и стариков свою агонию.

Потому что технику Запад ему еще предоставит, а вот своих солдат вряд ли. Придется «кровавому комику» утилизировать украинцев действительно до последнего.