«Как будто светят сразу три солнца»: Пекин накрыла аномальная жара

Мэрия объявила из-за высоких температур предпоследний уровень опасности Фото: REUTERS

В столице Китая, Пекине, вчера была зарегистрирована самая высокая температура за 60 с лишним лет: +41.8 градусов по Цельсию. В последний раз столбики термометров поднимались до такого значения в 1961 году.

Мэрия объявила из-за высоких температур предпоследний уровень опасности.

В июне в Поднебесной отмечают праздник драконьих лодок Дауньу, из-за чего китайцы проводят много времени на улице, и в этом году этот трехдневный фестиваль выпал именно на чрезвычайно жаркие дни.

«Раньше в июне никогда не было так жарко. Может быть, прямо сейчас над Пекином светят сразу три солнца?», — написал в популярной в КНР соцсети Weibo один из пользователей.

В условиях жары к энергетической системе Китая предъявляются особые требования: одновременное включение большого количества кондиционеров может привести к блэкаутам. И хотя этого ещё не случилось, Государственное энергетическое управление КНР впервые в своей истории провело масштабные учения, на которых отрабатывались действия на случай серьёзных перебоев с электричеством.

Причиной аномальной жары в центре Китая ученые считают глобальное потепление, и все это в сумме приводит к ужасающим последствиям, главные из которых - массовые госпитализации и скачок уровня смертности.