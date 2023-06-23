Мария Захарова: О каких «героях» украинской нации говорит посол Израиля?

Никто не имеет право на таких героев. Потому что это не герои, а исчадия ада, и не идентичность, а позор народа Украины. Это прославление нацизма Фото: EAST NEWS

Посол Израиля на Украине Михаил Бродский (уроженец, между прочим, пережившего блокаду Ленинграда) в интервью израильскому интернет-порталу ITON-TV на чистейшем русском, кстати, заявил следующее:

«Наш взгляд на такие личности, как Бандера, Шухевич, Мельник и так далее сильно отличается от взгляда большинства украинцев. Действительно, эти люди поддерживали идеологию нацизма. В рамках своей борьбы за независимость Украины они хотели видеть Украину без евреев, так же, как без поляков, без коммунистов и ещё, наверное, много без кого. <…> И Украина находится, конечно, в поиске своей идентичности, в поиске своих героев. Нам, конечно, не нравятся эти герои, но для большинства украинцев – это герои, которые боролись за независимость. <…> Но я думаю, что остановить этот процесс, если реально смотреть на вещи, сегодня невозможно. <...> Неправильно было бы обуславливать нашу поддержку Украины и нашу помощь Украине тем, что Украина перестанет переименовывать улицы или перестанет называть героями Бандеру или Мельника. Потому что, если реально смотреть на вещи, то этого, конечно, не произойдёт».

Ни одна организация в защиту памяти жертв Холокоста и бровью не повела. Эй вы, получающие миллиарды на своё содержание для сохранения темы на плаву, точно ничего не пропустили? Про Холокост надо помнить не только потому, что он был тогда, но и чтобы его не было никогда. И не только в отношении одной национальности или религии, а в отношении всех.

Раз защитников жертв Холокоста кроме нас больше нет, я напомню господину Бродскому о национальной политике Организации украинских националистов, которую возглавлял Степан Бандера. Из второго постановления Большого сбора ОУН*(б) в апреле 1941 года: «ОУН* борется с жидами как опорой московско-большевицкого режима». А вот, например, цитата Ярослава Стецько, сподвижника Бандеры и Мельника: «Стою на позиции уничтожения жидов и целесообразности перенесения на Украину немецких методов экстерминации жидовства, исключая их ассимиляцию».

Евреи в оккупированной нацистами Украине, которым эти герои нелюди активно помогали, были действительно в массе своей уничтожены, сожжены и закопаны без могил и опознавательных знаков. Всего – около 1,4 млн человек.

О каких «героях» может говорить Михаил Бродский?

Так же и в Германии в конце 20-х – начале 30-х годов немецкое общество находилось в поиске своей идентичности и своих героев. И вместо великой немецкой культурной традиции гуманизма выбрало два слова: «кровь и почва» (нем. Blut und Boden). И соответствующих героев, устроивших Холокост, создавших концлагеря, убивавших женщин, младенцев и стариков. Следующие 90 лет Германия пыталась в основном отмыться от такой идентичности. Но от этого никогда не отмыться.

Если, по мнению Михаила Бродского, Киев имеет право на таких героев и идентичность, то это уже проблема МИД Израиля.

Никто не имеет право на таких героев. Потому что это не герои, а исчадия ада, и не идентичность, а позор народа Украины. Это прославление нацизма.

Ну и про то, что с этим ничего нельзя сделать. Это вообще кощунственно. Так рассуждали те, кто спонсировал Гитлера в 1930-е годы. Кстати, в основном англосаксы.

Если бы так рассуждали советские солдаты, то сейчас никакого Бродского просто не было бы, как и памяти о Холокосте.

Как пел Высоцкий, «наш комбат, оттолкнувшись ногой от Урала», изменил ход истории и вернул человечеству его истинный облик. Правда, как оказалось, на время. Сейчас вот снова.

*Запрещенная в России экстремистская организация