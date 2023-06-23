Все больше военнопленных ВСУ рассказывают, как их насильно мобилизовали и отправили воевать.

Все больше военнопленных ВСУ рассказывают, как их насильно мобилизовали и отправили воевать. Все рассказы довольно похожи, потому публикуем два. Один от всушника, который прошел обучение по стандартам НАТО в Латвии, а другого обучали в Словении. Как говорится, найдите 10 отличий....

Вот как о своей службе в ВСУ рассказывает военнопленный Роман Новожилов: «Однажды пришел в магазин, купил сигарет. Мне там дали повестку. Они отвезли меня домой за паспортом, а оттуда сразу в военкомат Каменец-Подольский. Потом увезли в другую область, где мы приняли присягу. Оттуда сразу в Латвию на месяц для подготовки. Один раз там были на полигоне. С нами работали психологи. Они говорили, что русский народ надо ненавидеть и побольше уничтожать. Нам давали препараты, которые, как они говорили, дадут нам «адреналин с русскими воевать». Это были какие-то наркотики, после них все как в тумане все было. Но во время настоящего штурма нас обстреляли, накрыли минометами. А у нас только автоматы и гранаты были. Нам перед этим сказали, что если обратно побежим - свои нацгвардейцы расстреляют. По нам и правда со всех сторон лупили. Контузило. Залез в блиндаж, откуда меня и вытащили русские солдаты. Они сказали сдавайся, если хочешь живым остаться. Какое-то чудо произошло, что я выжил. Считаю, что Америка стравливает нас с Россией. Не берите в руки эти повестки, бегите».

Бывшие военнослужащие ВСУ отмечают, что военная подготовка НАТО была показушной и не давала реальных знаний и навыков действий в бою. Однако много внимания уделялось психологической подготовке и обработке. Инструкторы-психологи НАТО как в Латвии, так и в Словении насаждали ненависть к России и российскому народу, призывали украинцев «как можно больше убивать русских».

Из допроса военнопленного Руслана Москаля: «Прятался от мобилизации. Но дочка открыла дверь и меня забрали силой. Отправили в 42-ю бригаду. Оттуда направили для подготовки в Словению. Учили топографии, медицине, больше теории было. Еще пилили дрова, занимались нарядами. Нам все время давили на психику. Командиры говорили: «чем больше русских уничтожишь, тем будет лучше». Давали нам какие-то препараты, и от них мы становились злыми, агрессивными. Как-то ночью отправили на пункт, где сказали откопать окопы и наблюдать. Нас не меняли четверо суток, не давали еды. Мы сначала просили есть по рации. Но потом рацию у нас забрали и не вернули. Сказали, что сломался генератор, и заряжать больше рацию больше негде. Так и сидели голодными в блиндаже под обстрелом. Потом услышали «сдавайтесь» и вышли с поднятыми руками».

Отметим, что несколько лет назад структуры Джорджа Сороса с помощью грантов, американо-украинских фондов стали активно развивать в самостийной и незалежной через Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) заместительную терапию для наркоманов. Под видом борьбы с ВИЧ заботливые заокеанские друзья построили на Украине заводские производственные линии, которые до сих пор производят там в промышленных масштабах сильнейший синтетический наркотик - метадон.

Таблетки метадона много лет раздавали бесплатно в специальных пунктах украинским наркоманам, которые перепродавали их украинским школьникам, а сами на вырученные деньги брали привычный героин. Теперь, наряду с другими военными препаратами, метадон хлынул в украинские окопы...

Сдавшиеся в плен украинские военнослужащие также рассказывают, что командиры на передовых позициях появляются редко, а они не получают еду и воду сутками. Даже когда оголодавшие бойцы пытаются вернуться в тыл, чтобы найти воду и еду... по ним открывает прицельный огонь национальная гвардия ВСУ.

При артиллерийских обстрелах всушники мечтают выжить только для того, чтобы при малейшей возможности сдаться российским штурмовым подразделениям.