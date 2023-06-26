Технологии XXI века: Управляем жизнью, не выходя из дома

Фото: Shutterstock

С каждым годом цифровые технологии все глубже внедряются в нашу повседневную жизнь и значительно упрощают ее. В советское время люди, стоя в огромных очередях для подачи документов, и мечтать не могли о том, что бюрократия может исчезнуть как явление. Сегодня мы можем получить любую услугу онлайн через мобильные приложения. И все это благодаря национальному проекту «Цифровая экономика», одна из задач которого - повышение качества и удобства госуслуг. С этой целью и развивается главный государственный цифровой сервис - портал «Госуслуги». Востребованность огромная. Только в 2022 году россияне воспользовались им для обращений в органы власти 230 млн раз, а средняя ежедневная доля посетителей составила около 10 млн человек. На текущий момент более 200 социально значимых услуг переведены в электронный вид. О некоторых действующих расскажем поподробнее.

В ПЯТЬ ВУЗОВ, НЕ ВСТАВАЯ С ДИВАНА

На портале «Госуслуги», который развивается благодаря национальному проекту «Цифровая экономика» запущен просто суперсервис «Поступление в вуз онлайн». Почему же он супер? Во-первых, никуда не надо ехать для подачи документов, не надо заполнять и распечатывать бумажные заявление и стоять в очередях в приемных комиссиях - экономия семейного бюджета налицо. Во-вторых, риск забыть что-то из грамот, дипломов и сертификатов, а также совершить ошибку при подаче документов практически сведен к нулю. В-третьих, пользоваться им легко и просто, разберется даже ребенок. Для этого нужно всего лишь зайти на портал «Госуслуги» под своей подтвержденной учетной записью и найти эту услугу в перечне.

ПОДЕЛИСЬ ДОКУМЕНТОМ

Минцифры России также запустило электронный сервис «Поделиться документом». Больше нет нужды хранить сканы документов в мобильном телефоне. Не потребуется запоминать данные документа и использовать сторонние приложения для хранения данных. Информация на портале «Госуслуги» надежно защищена. Благодаря этой мере нацпроекта «Цифровая экономика» любой документ можно отправить в режиме онлайн через SMS, электронную почту, мессенджеры, заметки.

Что можно отправить:

• Паспорт РФ

• Загранпаспорт

• СНИЛС

• ИНН

• Свидетельства

• Военный билет

• Адреса регистрации и проживания

• QR-коды документов (СТС автомобиля и сертификат о вакцинации).

Чтобы поделиться документом из мобильного приложения госуслуг, перейдите в раздел «Личные документы», нажмите иконку в правом верхнем углу и выберите документ. Поделиться документом также можно при долгом нажатии на карточку документа, свайпнув карточку влево или выбрав документ, перейти на страницу с подробной информацией и нажать кнопку «поделиться» или «три точки» в правом верхнем углу. Функция поделиться документами доступна и в разделе «QR-коды документов». Для этого выберите документ, нажав на карточку, перейдите в детали документа и нажмите кнопку «Поделиться» или иконку в правом верхнем углу.

ЕВРОПРОТОКОЛ ОНЛАЙН

Вот уже почти год в мобильном приложении «Госуслуги Авто», которое реализуется благодаря нацпроекту «Цифровая экономика», работает сервис - «Европротокол онлайн». Он появился благодаря совместной работе Минцифры России, Банка России и страховых компаний. С его помощью автомобилисты могут оформить извещение о ДТП без вызова сотрудника полиции и заполнения бумажных бланков. По информации Минцифры России, сервис сокращает среднее время оформления ДТП в два раза. Не нужно посещать офис страховой компании - извещение поступит в нее онлайн. Когда можно воспользоваться сервисом? Когда соблюдены такие же условия, что и при оформлении бумажного европротокола. А именно:

• в ДТП нет пострадавших;

• в аварии участвовали только два ТС;

• у обоих водителей есть полис ОСАГО;

• не пострадали третьи лица или имущество;

• не повреждена инфраструктура (например, ограждения, столбы).

Еще одно преимущество сервиса - с «Европротоколом онлайн» нет риска ошибок в данных, форма автоматически заполняется сведениями из «Госуслуг». Это повышает вероятность возмещения ущерба от аварии - до 400 тысяч рублей - если участники ДТП сделали фотофиксацию повреждений и у них нет разногласий, и до 100 тысяч рублей - если у водителей есть разногласия, но при этом оформлена фотофиксация, а также если водители откажутся от фотофиксации повреждений при отсутствии разногласий. При наличии разногласий и отсутствии фотофиксации нужно вызывать сотрудника ГИБДД.

ПОДПИСЬ В КАРМАНЕ

Чтобы портал «Госуслуги» был не только удобным, но и безопасным, разработчики сделали уникальный технологический сервис «Госключ» для электронного подписания документов прямо в смартфоне. Этим путем за прошедший год было выдано более 1 млн сертификатов усиленной электронной подписи. Она значительно облегчает доступ к цифровым услугам.

Технологию развивает Минцифры РФ. С помощью Госключа можно заключить договор с сотовым оператором, зарегистрировать бизнес, заключить сделку, например, по купле-продаже автомобиля или подписать ипотечный договор в отдельных банках.

В ПОМОЩЬ АВТОМОБИЛИСТУ

Владельцам автомобилей будет особенно полезно мобильное приложение «Госуслуги Авто». Пользователи уже загрузили через него более 4 млн электронных СТС и 2,2 млн водительских удостоверений. Теперь предъявлять права на автомобиль можно прямо с экрана смартфона, даже не подключенного к интернету. Чтобы воспользоваться такой услугой, нужно выбрать в приложении водительские права или СТС и нажать «Предъявить документы». Тогда инспектор считает появившийся QR-код через специальную программу, установленную на планшете, и получит данные документов.

Фото: Shutterstock

КСТАТИ

На портале «Госуслуги» вы можете также записать ребенка на кружки и секции. Можно онлайн посмотреть расписание занятий, сравнить образовательные учреждения, выбрать преподавателя. Если кружок платный, то его можно оплатить с помощью сертификата допобразования, который формируется на портале автоматически, если ребенку от 5 до 18 лет. Выпуск и номинал сертификата определяют муниципальные власти.

Сервис вы найдете по ссылке