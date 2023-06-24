Сладкая жизнь молодежи

24 июня в России празднуют День молодежи. Чего не хватает в культуре питания школьникам и студентам и какие продукты важны для юных организмов, рассказала эксперт Роспотребнадзора Екатерина Головкова.

ЖИРНОЕ И СЛАДКОЕ

Не так давно Роспотребнадзор совместно с ФГБУН «ФИЦ питания и биотехнологий» провели исследование: чем же питается наша молодежь. Выводы довольно тревожные. Итак, оказалось, что 50% юных россиян слишком часто едят жирное, а в рационе 65% избыток добавленных сахаров. Добавленный сахар – тот, который не содержится в блюде или продукте исходно, а попадает туда в процессе изготовления. Это не значит, что надо совсем запрещать сладкое. Но сейчас дети явно его переедают. Можете сами посмотреть, что ест ваш школьник или студент, и сравнить с нормами. Итак, одна чайная ложка содержит 6 г сахара. Ученые дают такие рекомендации:

+ детям в возрасте от 10 до 18 лет можно не более шести чайных ложек сахара в день;

+ в возрасте до 10 лет – не более трех ложек сахара в день.

При этом 36–38% школьников недополучают молочные продукты, 74% – рыбу, 29–35% – овощи и фрукты. И практически все едят слишком много соли.

Недостатки питания сказываются и на здоровье, и на способностях к обучению. А еще повышают восприимчивость к инфекциям, ведут к ожирению и избытку массы тела.

Конечно, сейчас многое делается для того, чтобы формировать у молодых людей полезные привычки и правильное отношение к питанию. Так, продвижение принципов здорового питания и гигиены среди детей и подростков – одно из важных направлений работы федеральных проектов Роспотребнадзора «Здоровое питание» и «Санпросвет». В России по заданию Президента реализуется масштабный проект по обеспечению всех младших школьников качественным и здоровым горячим питанием за счет государства. Надо понимать, что пищевые привычки, заложенные в детском возрасте, сохраняются и во взрослой жизни и влияют на ее качество.

ЧЕМ ЗАМЕНИТЬ ВРЕДНЫЕ ПРОДУКТЫ

Конечно, подростков убеждать куда сложнее, чем маленьких детей. Но если взрослые будут предлагать замену, а главное, станут своим примером показывать возможность перехода на более полезные блюда, толк точно будет!

Газированные напитки

В чем вред: содержат простые углеводы, искусственные добавки, ароматизаторы. Способствуют увеличению массы тела, подавляют аппетит, «ломают» режим питания, являются причиной дискомфорта в желудочно-кишечном тракте. Люди, которые регулярно употребляют сладкие напитки – 1–2 банки в день и более, – имеют на 26% больший риск развития диабета 2 типа, чем люди, которые редко употребляют такие напитки.

Чем заменить: питьевая вода, натуральные лимонады, компоты собственного приготовления с низким содержанием сахара.

Чипсы и сухарики

В чем вред: содержат избыток калорий, соли, масла, ароматизаторов, красителей и усилителей вкуса.

Чем заменить: самодельными сухарями из цельнозернового хлеба, чипсами, приготовленными в духовке из овощей и фруктов.

Блюда в панировке: куриные крылышки, наггетсы и т. п.

В чем вред: поскольку панировка активно впитывает жир, окисляющийся во время жарки, могут содержать канцерогены.

Чем заменить: те же крылышки и ножки, кусочки мяса, запеченные в духовке.

Леденцы, конфеты

В чем вред: содержат простые углеводы, искусственные добавки, ароматизаторы. Способствуют увеличению массы тела, провоцируют кариес, воспаления в желудочно-кишечном тракте.

Чем заменить: сухофрукты, орешки, горький шоколад, пастила, мармелад, цукаты.

Фастфуд, блюда быстрого приготовления (лапша, пюре и т. п.)

В чем вред: содержат избыток соли, красители, усилители вкуса. Эффект сытости кратковременный, так как калорийность высокая, а питательных веществ мало. Способствуют воспалению желудочно-кишечного тракта. В целом «быстрые» перекусы приводят к нарушениям в работе различных органов и систем. А большое количество калорий – прямой путь к накоплению жира. Его избыток может вызвать ожирение, метаболические нарушения, развитие атеросклероза, повышение артериального давления.

Чем заменить: приготовленные дома супы с лапшой, домашние гамбургеры и сэндвичи с цельнозерновым хлебом, запеченная картошка и т. п.

А ВОТ ЭТО – ОБЯЗАТЕЛЬНО!

Ниже список продуктов питания, которые точно нужны растущему организму.

1. Мясо

Как часто: ежедневно, предпочтительно в первой половине дня.

Способ приготовления: тушеное/запеченное.

Польза: полноценный белок, железо, цинк, витамин В12. Необходимы для физического развития и укрепления иммунной системы.

2. Рыба

Как часто: не менее 2–3 раз в неделю.

Способ приготовления: запеченная/тушеная/отварная//паровая.

Польза: белок, ценные полиненасыщенные жирные кислоты, витамин D, кальций, фосфор. Легко усваивается, идеально сочетается с овощами.

3. Овощи и фрукты

Как часто: ежедневно не менее 400 граммов.

Способ приготовления: в натуральном виде/в салатах (заправка растительным маслом, соком лимона, нежирной сметаной)/запеканки из круп и овощей/тушеные, запеченные, приготовленные на гриле.

Польза: минеральные соли, природные сахара, пищевые волокна, витамин С, бета-каротин и др.

4. Творог, йогурты

Как часто: ежедневно.

Способ приготовления: в натуральном виде/запеканки с добавлением сухофруктов.

Польза: кальций, легко усваиваемый молочный белок.

5. Каши

Как часто: ежедневно, предпочтительно утром.

Польза: сложные углеводы, витамины группы В, клетчатка, железо, медь, цинк, фосфор и другие. Надолго обеспечивают чувство сытости.

КСТАТИ

Пара слов об энергетиках

На первый взгляд, безалкогольные энергетики не так уж страшны – основу большинства таких напитков составляют кофеин, таурин, сахар, вкусовые добавки, витамины. Однако угроза заключается в концентрации этих веществ. Страдают нервная и сердечно-сосудистая система, это не проходит бесследно. Так, канадские ученые выяснили, что молодые люди, активно пьющие энергетические напитки, чаще подвержены тахикардии и приступам тошноты, жалуются на головную боль, бессонницу, расстройство желудка, имеют проблемы психического характера. Часто употреблять такие напитки детям и подросткам нельзя – это ведет к нарушениям сна, повышенной возбудимости, проблемам с ЖКТ.

И надо знать, что энергетики в сочетании с алкоголем – страшная бомба. Кофеин повышает давление, а в сочетании с алкоголем его эффект многократно усиливается. В результате у человека любого возраста может наступить гипертонический криз.