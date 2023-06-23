Не мойся, я с тобой: как Жозефина Богарне завоевала сердце Наполеона, который страстно ее любил и жестоко бросил

Ее вспоминают, как даму, приятную во всех отношениях: у нее даже было прозвище «добрая Жозефина»

«В ней не больше злобы, чем в голубе», — говорил о ней муж, Наполеон Бонапарт. Ее вспоминают, как даму, приятную во всех отношениях: у нее даже было прозвище «добрая Жозефина», стольким людям она помогла (потому что никому не была в состоянии отказать). Ее страстью были платья, картины, драгоценности и вообще милые штучки. Была суеверна, уважала гадания и гороскопы. Любила покой и невинные развлечения. Видимо, любила мужа.

Он-то ее точно любил. Суровый Евгений Тарле, автор классического труда «Наполеон», всячески старается обойти стороной мелодраму, разыгрывавшуюся в императорских покоях — но не может не заметить, что «если Наполеон любил когда-нибудь женщину страстно и неповторимо, то, конечно, это была Жозефина в первые годы после выхода ее замуж за него».

260 лет прошло со дня ее рождения, а ее прекрасно помнят: о ней написаны десятки книг, как документальных, так и беллетристических, сняты десятки фильмов (в самом новом - «Наполеоне» Ридли Скотта, который выйдет в этом году, ее сыграла Ванесса Кирби). Как эта женщина покорила сердце Наполеона?

ПРЕДСКАЗАНИЕ НЕГРИТЯНКИ И СНОП СВЕТА НАД КОРАБЛЕМ

Она родилась на Мартинике, в дворянской семье. В 16 лет ее выдали замуж по расчету за 17-летнего Александра де Богарне, которого она даже не видела в глаза до того, как приехала к нему во Францию. Уже в юности, как пишет один из бесчисленных ее биографов, замечательный Марк Алданов, она обожала все таинственное. И охотно верила, когда ей говорили, что она родилась с клочком волос на голове, напоминавшем корону. Рассказывала, что на Мартинике какая-то негритянка предсказала ей судьбу королевы Франции, после чего исчезла в неизвестном направлении. А когда она вступала на корабль, везший ее в Европу, над ним будто вы взвился яркой сноп света.

Супружеская жизнь с Богарне не задалась: хоть у Жозефины и родились двое детей (сын Евгений стал потом вице-королем Италии, дочь Ортанс — супругой голландского короля Людовика Бонапарта, брата Наполеона), брак развалился. Будто бы Жозефина изменила виконту де Богарне с любовником, после чего разразился скандал. Но Жозефина стала не разведенкой (в XVIII веке это был не такой простой процесс), а вдовой: во Франции догорала революция, и виконту в конце концов отрубили голову на гильотине.

Могли ее отрубить и Жозефине, - она тоже угодила в тюрьму. Говорят, супруги, крайне нервно и зло относящиеся друг к другу, именно в тюрьме встретились и помирились. Жозефина, впрочем, была уверена, что взойдет не на эшафот, а на престол: ведь старая негритянка с Мартиники не могла ошибаться! К тому же гадалка Ленорман предсказала ей, что она выйдет замуж за «молодого офицера» и будет вознесена к вершинам власти. (Это та самая Ленорман, которая будто бы предсказала будущим декабристам, которые были еще совсем юными людьми, что их повесят; впрочем, сильно верить воспоминаниям этой дамы и рассказам о ней нельзя, Алданов пишет о ней как о самой обыкновенной шарлатанке, весьма изобретательной в свой лжи).

Исполнилось 260 лет со дня рождения французской императрицы

«В ЧЕМ ТВОЯ СТРАННАЯ ВЛАСТЬ?»

И правда, Жозефину с другими заключенными освободили, как только казнили Робеспьера. Денег у нее было немного, а те, что удавалось добыть, она тратила направо и налево — была крайне расточительна. Вскоре она завела любовника — Поля Франсуа Жана Николя Барраса, одного из виднейших деятелей термидорианского переворота. А потом... У ее сына Евгения полицейские хотели отнять шпагу, доставшуюся в наследство от казненного отца; мальчик пошел просить разрешения ее оставить у генерала Наполеона Буонапарте; тот разрешил; и к Наполеону зашла Жозефина, чтобы его отблагодарить. Ну и, как говорится, пробежала искра, вспыхнуло пламя.

«В чем же твоя странная власть, несравненная Жозефина?» - задавался потом вопросом Наполеон. Многие пытались ответить на этот вопрос. Возлюбленная была на шесть лет старше Наполеона, после того, как начался их роман, вроде бы в конце концов начала активно изменять ему, тратила денег без счета... Очень многие говорили, что изначально это был брак по расчету, — он был очень выгоден и жениху, и невесте. Но переписка между Наполеоном и Жозефиной снимает все вопросы на этот счет: это была любовь, и огромная. Как минимум, с его стороны. «Хотя она порою чрезвычайно его раздражала и хоть относился он к ней как к странному существу непонятной ему породы» - добавляет Алданов.

Легендой, конечно, стала страсть Наполеона к естественному запаху тела Жозефины: оба были необыкновенно чистоплотны, любили духи, и тем не менее, сохранились письма Бонапарта к жене: «Не мойся, я через три дня приеду». Или, в другой версии, «через восемь дней».

Когда Наполеон короновался, он настаивал, что короновать необходимо и его супругу. И это несмотря на то, что между ними не было заключено церковного брака (а на коронации присутствовал папа римский; когда он узнал, что Наполеон с Жозефиной технически, с точки зрения церкви, живут во грехе, чуть не сорвал все мероприятие, - пришлось императору сперва идти с супругой под венец, а потом уже надевать на себя корону).

Жозефина завоевала сердце Наполеона

«ОТОШЛА В МИР ИНОЙ ВСЯ В РОЗОВОМ»

Жозефина потратила за время брака 25 миллионов франков — астрономическую сумму. Императора это раздражало, но он, сжав зубы, платил. Алданов пишет: «Она по утрам ежедневно посвящала туалету около трех часов, затем много раз переодевалась и три раза в день меняла белье. У нее было четыреста шалей и несметное число платьев, стоивших по 40, 50 и по 100 тысяч франков. Целый день в ее апартаментах сменяли друг друга какие-то поставщики, портнихи, модистки, с которыми она обращалась, как с лучшими друзьями; никакого этикета Жозефина не признавала: зачем эта ерунда?»

У Жозефины были любовники, у Наполеона — любовницы; это кажется почти «свободным браком». Реальной драмой были не измены, а то, что Жозефине шел пятый десяток, и она уже не могла родить Наполеону ребенка. Императору же позарез нужен был наследник. Поэтому он, не разводясь с супругой, начал подыскивать себе новую, в детородном возрасте. Жозефине он сказал: «У политики нет сердца, есть только голова». Она была в ужасе и отчаянии. Страшно кричала и валялась в истерике на ковре. Но не произвела на мужа большого впечатления.

Вариантов у Наполеона было два: Мария-Луиза, дочь австрийского императора, и великая княжна Анна Павловна, сестра Александра I. На внешность и характер обеих ему было наплевать. Он склонялся к Анне, но ее мать, Мария Федоровна, не хотела отдавать дочку за корсиканское чудовище. А если бы согласилась, вся история пошла бы по-другому: наверное, не было бы войны 1812 года, не было бы разгрома Наполеона, чьей новой супругой стала Мария-Луиза.

А что же Жозефина? Император хотел подарить в персональное владение город Рим, но она предпочла несколько дворцов во Франции. Говорят, она постоянно рыдала все несколько лет, что ей оставалось прожить. Наполеон ее не забыл, периодически навещал, оставил ей титул «Ее императорского высочества», делился с нею подробностями супружеской жизни с Марией-Луизой («она меня очень любит»). У самой Жозефины чувства к мужу обострились именно после развода: вдруг она сообразила, что он — мужчина ее жизни.

А когда Наполеона разгромили и услали на Эльбу (ей запретили его сопровождать), она однажды пошла погулять с императором Александром I. И сильно простудилась. За несколько часов до смерти была озабочена тем, какой пеньюар надеть — ее должен был снова посетить Александр. «Отошла в мир иной вся в лентах и в розовом атласе».

Как пишет Тарле, «Угрюм и молчалив несколько дней подряд был Наполеон, узнав эту новость».