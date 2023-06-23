В Кузбассе стартовал научно-популярный фестиваль «Динотерра»

Фестиваль «Динотерра» продлится три дня. Фото: пресс-служба правительства Кузбасса

В Кузбассе 23 сентября открылся один из самых молодых и увлекательных фестивалей России – «Динотерра». Праздник, посвященный науке, истории и новым технологиям, проходит в деревне Шестаково Чебулинского района уже во второй раз. Именно здесь расположена знаменитая Долина динозавров - Шестаковский палеонтологический комплекс, самое крупное местонахождение древних ящеров в нашей стране. Научно-популярный фестиваль продлится три дня и завершится 25 июня.

В прошлом году «Динотерру» посетили 32 тысячи гостей, в этот раз ожидается еще больше участников.

Дино-арт парк – первобытная деревня – рассказывает о жизни древнего человека. Фото: пресс-служба правительства Кузбасса

«Мы приветствуем всех гостей фестиваля «Динотерра» в Кузбассе. Деревня Шестаково стала известна научному миру благодаря находке палеонтологов - здесь был обнаружен скелет сибирского пситтакозавра, - рассказал губернатор региона Сергей Цивилев. - Мы объединили научную составляющую и туристический потенциал территории, и уже второй год «Динотерра» - одно из самых популярных событий региона».

С утра на «Динотерре» открылся лекторий. Профессоры и научные сотрудники Кемеровского госуниверситета, Федерального исследовательского центра угля и углехимии СО РАН, музея-заповедника «Томская писаница», Краеведческого музея рассказывают об истории и природе России и Кузбасса. За три дня фестиваля его участники смогут открыть для себя тайны скифов, погрузиться в увлекательный мир эпохи динозавров, освоить секреты металлургии тысячелетней давности и узнать, что такое петроглифы. В рамках фестиваля пройдет награждение победителей открытой полевой конференции школьников «По следам динозавров».

Ежедневно для посетителей работает Дино-арт парк – первобытная деревня. В ней можно не только пообщаться с доисторическими людьми, но и пожить жизнью древнего человека: попробовать блюда, приготовленные на огне, осмотреть жилище и предметы быта. Здесь же представлена выставка арт-объектов. Еще один выставочный павильон подготовленный специалистами Кемеровского государственного университета, посвящен мамонтам. Здесь хранятся копии костей скелета кемеровского мамонта и ростовые фигуры представителей древнего племени.

В прошлом году «Динотерру» посетили 32 тысячи гостей, в этот раз ожидается еще больше участников. Фото: пресс-служба правительства Кузбасса

Главная особенность фестиваля «Динотерра» - возможность побывать с экскурсией на настоящих археологических раскопках и понаблюдать за работой палеонтологов. Именно здесь ученые обнаружили скелет Сибирского пситтакозавра - гигантского ящера-попугая. Кроме того, местные туроператоры предлагают около десяти экскурсионных маршрутов по самым красивым уголкам Кузбасса.

Хедлайнером дня открытия фестиваля станет Клава Кока. Вечером певица споет свои хиты на главной сцене «Динотерры». Кроме того, участники фестиваля увидят мультиинструментальное шоу «Астеро» и шоу дронов. Звездой второго дня «Динотерры» станет певица Юлия Савичева, а в день закрытия, 25 июня, на главной сцене выступит Сергей Лазарев.

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Приз за селфи с динозавром

Гостям фестиваля стоит почаще доставать мобильные телефоны и фотоаппараты, выходить в соцсети и публиковать интересный контент. Администрация правительства Кузбасса объявила конкурс «По следам динозавров» на лучшее информационное освещение «Динотерры - 2023». Попробовать свои силы можно сразу в нескольких номинациях: «Креативное фото с динозавром», «Лучший видеоролик» и «Лучшая история». Для участия необходимо разместить на своей странице в социальной сети «ВКонтакте» публикацию с хештегами: #ДиноКонкурс2023 #фото; #ДиноКонкурс2023 #видео; #ДиноКонкурс2023 #история. Победители в каждой номинации получат ценные призы.