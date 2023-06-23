Вооруженные Силы России нанесли массированный удар по ракетным складам ВСУ

Сегодня ночью Вооруженные Силы России нанесли групповой удар высокоточным оружием большой дальности воздушного базирования по местам хранения ракетного вооружения ВСУ, в том числе иностранного производства. Фото: Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

Сегодня ночью Вооруженные Силы России нанесли групповой удар высокоточным оружием большой дальности воздушного базирования по местам хранения ракетного вооружения ВСУ, в том числе иностранного производства.

«Цели удара достигнуты. Все назначенные объекты поражены», - заявил на прошедшем брифинге официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков.

Генерал-лейтенант уточнил, что наиболее активные попытки наступательных действий подразделениями ВСУ предпринимались на Южно-Донецком, Запорожском и Донецком направлениях. Соотвественно там ВСУ и понесли наиболее тяжелые потери в личном составе и боевой технике.

Только на Южно-Донецком (Времевский выступ) и Положском направлениях противник потерял более 130-ти украинских военнослужащих, пять танков, три боевые машины пехоты, три боевые бронированные машины, на Донецком направлении в четырех атаках уничтожено более 90 украинских военнослужащих, на Купянском до 30, на Краснолиманском до 90, на Херсонском более 40.

Кроме 380 наемников киевского режима наши воины сожгли склад боеприпасов 118-й бригады территориальной обороны и уничтожили пять украинских диверсионно-разведывательных групп.

Средствами поражения оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией группировок войск нанесено поражение 93 артиллерийским подразделениям ВСУ на огневых позициях, живой силе и военной технике в 102 районах.

Конашенков поблагодарил подразделения противовоздушной обороны, что сбили за сутки четыре тактические ракеты «Точка-У», 15 реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS и управляемых авиационных бомб JDAM производства США, а также 11 беспилотников ВСУ.

БОЕВАЯ СВОДКА

Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены:

444 - самолета.

240 - вертолетов.

4751 - беспилотный летательный аппарат.

426 - зенитных ракетных комплексов.

10297 - танков и других боевых бронированных машин.

1129 - боевых машин реактивных систем залпового огня.

5204 - орудия полевой артиллерии и минометов.

11126 - единиц специальной военной автомобильной техники.