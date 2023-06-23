Киев начал наступление на западных союзников: Кто виноват в провале ВСУ

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Киев валит вину за срыв наступления на Запад

Наконец-то! Началося! Как минимум, уже неделю провал первоначального «контрнаступа» должен был вынудить союзников Украины и сам Киев вынудить к переходу к более радикальным шагам. Но они терпели, вжимали пальцы в кулаки, ужами вились на сковородках, пытаясь сдержаться. И не выдержали. Прорвало их, прорвало, причем, практически одновременно. Началась драчка в стиле «Пьяный хряк, лысый орел», вернее, в стиле Паниковского и Балаганова: «А ты кто такой?»

Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк (тот еще «черный рот») обвинил в отсутствии успехов в ходе «контрнаступа» страны Запада. Причем, сделал это в привычной для него манере «нытика».

- Время всегда важно, - написал он в своем аккаунте заблокированной на территории России соцсети «Твиттер». - Время, потраченное на то, чтобы убедить наших партнеров предоставить необходимое вооружение, нашло свое отражение в специфических российских укреплениях, построенных в этот период, глубоко вырытой линии обороны и системе минных полей. Сегодня для того, чтобы сломать российский фронт, требуется разумный и взвешенный подход.

"Разумный и взвешенный подход" – это не ломать, а то, в данном случае, обломать недолго. Но что делать, если приказано ломать.

Что отвечает США и ЕС

Словно бы услышав Подоляка, заместитель помощника министра обороны США по делам России, Украины и Евразии Лора Купер публично заявила, что ВСУ обеспечены всем необходимым для проведения успешного наступления.

- Украина хорошо подготовлена и оснащена. Хотя ход боевых действий динамичен и непредсказуем, мы действительно очень уверены в подготовке, возможностях и боеготовности украинских вооруженных сил, - заявила американка, но потом решила все же сбавить ход и подстраховаться, сделав акцент на том, что это Европа поставила большую часть вооружений для ВСУ, а не Вашингтон. - Например, более половины всех танков, бронетранспортеров и боевых машин пехоты, предоставленных Украине, принадлежат союзникам и партнерам, а не Соединенным Штатам. Более половины артиллерийских систем поставляются союзниками и партнерами. Союзники подготовили более чем в три раза больше украинских солдат, чем подготовили Соединенные Штаты.

В Европе, похоже, давно готовились к таким речам, потому что еще за несколько дней до того французские инструкторы рассказали, что учить украинских военных, особенно, поначалу, было сущим мучением: «Они громко орали, сбивались в стадо и все время смотрели на небо, высматривая беспилотники». Побывали бы французы на месте тех ВСУшников, так от неба глаз, вообще, наверное, не отводили бы.

Киев и страны НАТО начали валить друг на друга вину за провал наступления ВСУ. Фото: REUTERS

Нацисты попрекают Запад

За соплеменников обиделся видный украинский неонацист Евгений Карась, у которого у самого руки по локоть в крови, и начал резать правду-матку.

- Мы это можем озвучивать уже прямо – не все поставки того качества, которое должно быть. Поэтому, очевидно, с этим нужно что-то делать. Я думаю, что это сложная операция в несколько этапов на какой-то период времени, где-то контрнаступление пройдет, будет успешным, - заявил он в эфире львовского телеканала НТА. - Как минимум, может быть, не полностью успешным, но достигнет большинства поставленных задач. После этого на Западе поймут, что: «Ой, они победят, нужно бегом инвестировать в победу, чтобы стоять рядом с украинцами, которые это сделали». Примазаться, как бы. Ну, пусть примазываются, - милостиво разрешил он в конце своего спича.

Справедливости ради стоит отметить, что часть западной техники, как поставленной европейцами (самоходки из Италии, например), так и США (из 29 бронированных «Хамви» 26 были неспособны к самостоятельному передвижению по местности, да и иных случаев хватает), действительно оказалась только к сдаче в металлолом. Остальную же после ремонта начали использовать по назначению. Правда, счет за всю выставят по полной. И расплачиваться придется до последнего цента. Что с теми, что с Другими. Если, конечно, будет кому это делать.

При этом, все эти персонажи делают упор на технику, совершенно забывая про выбывающих из строя и отправляющихся на кладбища самих украинцев. Технику Запад еще поставит, а вот солдат – нет, брат, шалишь. Но это их волнует в меньшей степени.

И только украинский ТГ-канал «Женщина с косой» пошел копать чуть глубже, чем официальные лица или представители укронацистов.

- В кулуарах все начали обсуждать, что провальное наступление произошло по причине того, что Офис Президента в очередной раз не послушал военных, - написали авторы этого канала. - Также многие отмечают, что большой проблемой может стать тот факт, что Зе окружает себя «лизунами», которые готовы делать всё, что скажет первый, но у них «ноль» компетентности.

Сожрите вы там друг друга, наконец!