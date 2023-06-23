В Белгородской области встретили ЗооДруга

Фото: пресс-служба проекта ЗооДруг

Это уже аксиома: где трудно и тяжело – там ЗооДруг и его помощники. Вот и в этот раз грузовик с партией помощи для приютов и зоозащитников добрался до Белгородской области.

Запасы корма для животных получили шесть приютов, заводчики и волонтеры, которые спасают оставленных в ходе эвакуации питомцев. Всего более 1000 животных теперь обеспечены питанием.

Важный момент – помощь ЗооДруга очень ждали те приюты и волонтеры-зоозащитники, которые не уехали из находящегося под обстрелами региона и продолжают опекать питомцев, оставшихся в квартирах без еды и воды. К сожалению, из-за того, что село постоянно обстреливается ВСУ, хозяева не могут вернуться за своими любимчиками. Благо, что есть неравнодушные люди, которые каждый день спасают животных и могут часами рассказывать о своей работе. Для них 20 тонн груза, это не просто помощь, а настоящее чудо в столь непростое время.

- Когда год назад мы отправляли первую фуру в Донецк и Мариуполь, я не могла себе представить, что нам придется отправлять такую фуру в Белгородскую область. Но, это случилось. Это наша общая беда, а мы своих не бросаем! – отметила Елена Шаройкина, председатель Комиссии по экологии и охране окружающей среды Общественной палаты РФ.

В Белгороде общественники рассказали журналистам, что такая акция кампании «Зоодруг» крайне своевременна и необходима, она дарит надежду, что жизнь домашних питомцев из приграничных районов будет спасена.