Обама раскрыл, как США разжигали конфликт: «Крым всегда был за Россию, а Украину нужно было накачать оружием»

Экс-президент США Барак Обама. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Украина в 2014 году была совершенно не похожа на сегодняшнюю

Откровения «бывших» политиков всегда интересны, но порой их последствия не просчитываются самим автором. Без сомнения, такое случилось с экс-президентом США Бараком Обамой, который разоткровенничался в интервью CNN так, что очень помог России объяснить ее действия в отношении Украины. Предельно четко и ясно Обама признался: это я вместе с Меркель втянул Европу в противостояние с Россией из-за Украины, и мы специально держали долгую паузу, чтобы подготовить украинцев к конфликту с русскими.

Правда, начал Обама, отвечая на вопрос ведущей, не слишком ли «мягко» он, как тогдашний президент, отреагировал на возвращение Крыма России, неожиданно.

Честно признал: «Украина в тот момент была совершенно не похожа на ту Украину, о которой мы говорим сегодня».

В Крыму были симпатии к России, а Европе "выкрутили руки"

И пояснил, почему в тот момент не случилось вооруженного вторжения в Крым:

«В Крыму было много русскоговорящих, и была симпатия к идеям, которые Россия представляла».

Более того, признал Обама, даже в украинском парламенте было немало пророссийских депутатов. Поэтому в тех условиях ему и его «хорошему коллеге и другу» канцлеру Ангеле Меркель, цитируем, «пришлось вынудить многих других европейцев, которые кричали и сопротивлялись, ввести санкции, и помешать Путину продолжить наступление на Донбасс и оставшуюся часть Украины».

Ага, многие европейцы, оказывается, «кричали и сопротивлялись» госперевороту в Киеве и не хотели резко реагировать на неизбежные шаги России по защите русскоязычных крымчан и жителей Донбасса. Но, хвастается Обама, «учитывая, какой была Украина в тот момент и какими были умонастроения европейцев, нам удалось удержать оборону».

То есть несогласным вывернули руки, тем самым обеспечив «единство Запада» в борьбе с Россией. Да и «оборону» надо было удержать с одной целью: подготовить Украину к открытой схватке с Россией. Тянули время, как и призналась уже Меркель в отношении Минских переговоров, «чтобы сформировалось ощущение украинской идентичности, отдельной от России, решительная готовность противостоять России и способность подготовиться – как в военном, так и в гражданском смысле – к тому, чтобы сопротивляться ее давлению».

Запад тянул время

Украинцы, подытожил Обама, «сумели нарастить мышцы» и теперь решительно борются с Россией. Ведущая интересуется: можно ли было тогда дать более мощный отпор Путину? Следует исчерпывающий ответ: «Мы дали отпор Путину посредством тех инструментов, которые имелись у нас в тот момент, и с учетом того, какой в тот момент была Украина».

Осмысливаем: если бы мы тогда могли накачать Киев западным оружием и переформатировать мозги украинцев в русофобском ключе, то военная фаза конфликта началась бы гораздо раньше. Но пришлось подождать - чтобы создать новые «инструменты» борьбы с Россией.

Тут к Глобе не ходи, все предельно четко и ясно. Пропагандистские перья бывшему президенту распускать ни к чему, вот он и рубит правду-матку: уже тогда США и их союзники были настроены на резкий конфликт с Россией. Вот для чего и нужна была вся сага с расширением НАТО на восток и «соблазнение киевлянки». Просто большое человеческое спасибо Обаме за то, что раскрыл нам глаза. Мы-то все думали, они за демократию, волеизъявление населения, свободу выбора. А на самом деле, как в любой казарме: «Не хочешь - заставим!». Это про европейцев. И как, извините, в борделе: «Девушка должна созреть». Это уже про Украину.