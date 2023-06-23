Широкая кость все же существует: Академик раскрыл, кому опасны «голодные» диеты

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Научный руководитель ФГБУН «ФИЦ питания и биотехнологии» Виктор Тутельян много раз говорил, что цивилизация принесла нам всем не только благо, но и лишний вес: при том обилии питания, которое мы сейчас можем себе позволить, двигаемся мы слишком мало. Оно и понятно: в поле не пашем, за зверями по лесам не бегаем, а питаемся чаще жирным и жареным, а не кашами и квасом. И если раньше здоровому мужчине, чтобы сохранить энергию, необходимо было получить из пищи как минимум 3000-3500 ккал, то сейчас вполне достаточно 2500, а женщинам и того меньше. Но мало кто это понимает. Мы продолжаем питаться так, как приучила мама или бабушка – побольше хлебушка, все доесть в тарелке, добавка – знак уважения хозяйке. В общем, несем привычку плотно питаться из детства во взрослую жизнь.

- Поэтому примерно у 50% россиян есть избыточная масса тела, - рассказал академик Тутельян на пресс-конференции 23 июня. – Хуже того, примерно 25% подростков страдают если не ожирением, то лишним весом. А это не только физиологическая проблема, но и большая психологическая травма для детей. Полных детей часто дразнят, они не могут принимать участие в каких-то играх и так далее. И разумеется, лишний вес – это всегда повышенные риски развития различных заболеваний – от диабета до сердечно-сосудистых проблем. Мы все знаем, что ожирение уменьшает продолжительность жизни, но, увы, мало кто задумывается о правильном питании.

СОБЛЮДАЙТЕ ДВА ВАЖНЫХ ЗАКОНА

Чтобы поддерживать вес в форме, всегда необходимо соблюдать основные законы науки о питании, уверен Виктор Тутельян:

1. Закон равновесия: сколько калорий съел, столько энергии должен потратить. Если двигайтесь мало, уменьшайте калорийность, количество еды, избегайте перекусов.

2. Закон соответствия: химический состав, то есть сбалансированность рациона всегда должна соответствовать нашим потребностям, чтобы удовлетворять организм не только в белках, жирах и углеводах, но и витаминах, макро- и микроэлементах.

- В нашем питании в идеале должен быть полный баланс – в первую очередь нам необходимы белки (то есть мясо, рыба, яйца, молочные продукты, бобовые и т.д.), - говорит академик Тутельян. - Углеводы и полезные жиры, аминокислоты, про- и пребиотики. То есть, чтобы организм получил все, что ему по-настоящему нужно, мы должны съедать огромное количество пищи.

СНИЖАЯ КАЛОРИЙНОСТЬ, УМЕНЬШАЕМ ПИТАТЕЛЬНУЮ ЦЕННОСТЬ

Но «ведро еды» ведет к тому самому набору веса. А когда мы начинаем снижать калорийность рациона, соответственно, уменьшаем и его питательную ценность.

- Даже если вы едите все натуральное, овощи с грядки и яблоки с деревьев, парное молоко и свежайшие яйца, все равно получить необходимый набор витаминов очень сложно, - считает Тутельян. – Поэтому мы и говорим, что принимать витаминно-минеральный комплексы нужно круглый год. Причем вовсе необязательно сдавать дорогой анализ на дефицит веществ, примите как данность: если ваш рацион укладывается в 2000 ккал, значит, в нем однозначно не хватает важных элементов (довольно неоднозначный момент, но академик утверждает это не первый год, очевидно, это его принципиальная позиция – прим. Ред.).

БЫТЬ СЛИШКОМ ХУДЫМ ТОЖЕ ПЛОХО

Обратная сторона медали – излишняя худоба – тоже не норма. По словам академика, нехватка питательных веществ, обедненный рацион напрямую влияет на ослабление иммунной защиты, излишне худые люди больше подвержены болезням, часто простужаются и подхватывают различные инфекции.

- Важнейшая основа питания, белок, всегда должен быть в нашем рационе, а именно его начинают сокращать люди, садясь на какие-то жесткие диеты, - считает Виктор Тутельян. – К счастью, сейчас наша пищевая промышленность начинает подстраиваться под потребности людей, соблюдающих здоровый образ жизни, желающих быть стройными и здоровыми. Есть множество обогащенных продуктов с высоким содержанием белка и витаминов, и низким содержанием вредных жиров и калорий. Но важно уметь читать этикетки, выбирать не привычное, а что-то новое и полезное. Для полноценного существования нам необходимо не менее 200 полезных соединений, которые мы можем получить только из пищи, 40 из них – жизненно важны. И если мы обедняем рацион, урезаем калории, не думая о балансе, то наносим организму не меньший вред, чем переедая.

ПРАВИЛЬНОЕ ПИТАНИЕ – ЭТО ВСЕГДА ДОРОГО?

По мнению академика Тутельяня, питаться правильно вовсе не означает есть рябчики и ананасы. Сбалансированный рацион легко составить из тех овощей и фруктов, что растут в наших широтах. И, кстати, он будет полезнее и физиологичнее экзотических фруктов или невиданных морепродуктов. Старая поговорка «где родился, там и пригодился» относится и к еде, которую мы едим. То есть картошка-морковка, яблоки и черная смородина вполне способны заменить апельсины и батат. И похудеть от них легче, и кошелек в весе не потеряет.

КСТАТИ

А еще много зависит от конституции.

Не той, что главный закон страны, а телосложения.

Широкая кость все же существует! Доказано учеными. Диетология наука не такая уж молодая, но в ней постоянно появляются современные направления. Как рассказал Виктор Тутельян, есть особое направление антропонутрициология, наука, которая занимается физическими особенностями человека и его потребностями в различных веществах. Пошло все от спортивной медицины, но сейчас это направление активно развивается. Ведь никто не будет отрицать, что существуют различные типы сложения, а значит, должны быть и различные типы питания. Кому-то больше белка, кому-то углеводов. То есть диетология приходит к тому, что, действительно, все должно быть индивидуально. И усредненные 2000 калорий – это лишь основа пирамиды, на которую нанизываются остальные составляющие правильного питания.