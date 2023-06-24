Эта болезнь унесла жизнь Жанны Фриске: Российские ученые научились распознавать опасную раковую опухоль мозга

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Российские ученые научились определять рак мозга по анализу крови. Речь идет о совместном исследовании сразу нескольких научных центров: Лаборатории лазерной молекулярной визуализации и машинного обучения Томского государственного университета, Института оптики атмосферы им. В.Е. Зуева в Томске, физического факультета МГУ и нескольких других центров. А вид рака, который теперь можно будет вычислять на ранних стадиях – глиома – один из самых трудно поддающихся терапии. Среди глиом распространены многоформные опухоли глиобластомы. Именно они стали причиной угасания Жанны Фриске, Михаила Задорнова, Дмитрия Хворостовского.

Ученым удалось найти следы опухоли в крови, биомаркеры ткани глиомы в сыворотке крови, с помощью рамановской спектроскопии, в которой применяется рассеивание частиц света – фотонов.

КАК ПРОХОДИЛ ЭКСПЕРИМЕНТ?

Сначала выделили клетки самой распространенной модели глиомы - глиобластомы - у человека и вживили их в мозг мышей. В процессе развития глиобластомы наблюдалось увеличение определенных веществ в спектре «свечения» высушенной сыворотки крови и так нашли зависимость между спектральными линиями света и размером опухоли. Таким образом, анализ сыворотки крови дает возможность отследить изменение в состоянии тканей головного мозга во время развития глиомы.

ЧТО ЭТО МОЖЕТ ДАТЬ ЧЕЛОВЕКУ?

Одна из причин сложностей с лечением глиобластом – задержка диагностики и лечения, позднее распознавание опухоли.

За 50 лет развития технологий – хирургии, химиотерапии, лучевой терапии, иммунотерапии – в мировой медицине добились увеличения средней продолжительности жизни пациентов со злокачественной опухолью мозга всего на несколько месяцев. Почему так? Далеко не всегда удается удалить опухоль целиком, да еще при этом и сохранить качество жизни человека. Хирурги стараются максимально удалить опухоль, в надежде на то, что иммунная система организма сможет справиться с онкологическим процессом.

А МОЖЕТ ЛИ БЫТЬ ПРОФИЛАКТИКА ОПУХОЛЕЙ МОЗГА?

- Дело ведь в том, что с возрастом мутации в организме неизбежны. Иммунная система ослабевает, поэтому мутации начинают формировать клоны клеток, которые не подчиняются организму. Это и есть опухоль, - говорит профессор Алексей Кривошапкин, руководитель нейрохирургического отделения ЕМС. - Да, на это влияет и дополнительное облучение, которому подвергается человек, и дополнительное химическое воздействие, — это может способствовать более сильному мутационному процессу. Почему сейчас люди бьют тревогу, мол, давайте думать об окружающей среде? Потому что мы уничтожаем не только окружающую среду и экологию планеты, так мы уничтожаем себя. Наверное, главная, так скажем, профилактическая мера – это сохранение естественного природного баланса, естественной среды для жизни человека.