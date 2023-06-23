Эксперты отмечают: ни в коем случае не стоит вступать в разговор с мошенником, даже если вы уверены в своих силах Фото: Shutterstock

Каждый пятый россиянин вступает в разговоры с телефонными мошенниками: пытается им подыграть, разыгрывает, взывает к совести и просто болтает на разные темы. Таковы результаты опроса, проведенного в соцсетях «КП».

Тем временем эксперты напоминают: чтобы не стать жертвой телефонных разводок, ни в какие разговоры с мошенниками вступать нельзя. 62% опрошенных «КП» признались, что сразу бросают трубку, понимая, что столкнулись с мошенником. 15% вежливо отказываются от всех предложений.

Как же быстро понять, что вам звонит мошенник?

- Первый признак, что вам звонит мошенник - это его просьба сообщить по телефону конфиденциальную информацию (например, код из смс). Надо понимать, что официальному сотруднику, например, банка такая информация никогда не понадобится. Кроме того, мошенник будет стараться вынудить вас действовать оперативно, не дав время на раздумывания либо обсуждение ситуации с близкими людьми. Мошенники также могут давить на потенциальную опасность, например, родственников, что тоже может побудить жертву действовать импульсивно, - рассказала «Комсомолке» директор по консалтингу ГК InfoWatch Ирина Зиновкина.

Эксперт отмечает: ни в коем случае не стоит вступать в разговор с мошенником, даже если вы уверены в своих силах.

- Опытные мошенники могут не оставлять свои попытки выудить конфиденциальную информацию, - Ирина Зиновкина.

Иногда мошенники используют такой трюк, как подмена номеров.

В основном это делается, когда мошенники пытаются выдать свой звонок за звонок из официальной организации.

Опрос «КП»