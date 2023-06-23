63% россиян хотят заменить ЕГЭ экзаменами советского образца

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В России снова подняли вопрос об отмене ЕГЭ. Депутат ЛДПР Ярослав Нилов сообщил, что такой законопроект внесен на рассмотрение в Госдуму. Большинство россиян эта новость порадовала, ведь одобряет единый экзамен в стране только каждый десятый. Такие результаты показал опрос сайта KP.RU.

Как оказалось, 63% россиян хотели бы, чтобы для выпускников вернули систему экзаменов советского образца – сначала школьные выпускные экзамены, потом вступительные в вуз, и никаких тестов!

Однако остальные вспомнили, что и у советской системы были недостатки – экзаменов было в разы больше, а попробовать свои силы в поступлении можно было только в один вуз. Если не повезло, то только ПТУ или ждать еще год.

«По советской системе, в 1978 году, я сдавала более 10 экзаменов в школе, а потом еще 4 при поступлении в вуз. НЕ скажу, что это была лучшая система», - вспоминает участница опроса.

А вот 18% россиян считают, что единый экзамен для школьников всей страны надо оставить, но сделать его не в тестовом варианте, а по старинке, по билетам.

«Только сегодня с дочкой обсуждали (она как раз сдала ЕГЭ), что по билетам сдавать намного легче. Выучила 30 билетов (хоть понимаешь, что тебе попадется) и все. А с ЕГЭ – лотерея» - делится мнением участница исследования.

А вот 10% и вовсе считают, что ЕГЭ нужно оставить, не так он плох, как многие о нем отзываются.

«Сейчас, при ЕГЭ, лучшая система для поступления в вузы. Внук даже не ходил никуда – просто подал документы в три вуза и выбрал потом, где будет учиться», - рассказывает респондентка.

А вот 8% предлагают придумать что-то новое, какую-то более эффективную систему. По их мнению ЕГЭ плох, а советская система устарела, поэтому пора ввести какие-то новации.

Оставшийся 1% выбрал вариант «другое». Кто-то предложил оставить ЕГЭ, н7о внести ряд изменений, а кто-то дать возможность выбирать форму экзамена: кто захочет – выучит билеты, а кто-то пройдет - тест.

«Кто желает пусть сдает ЕГЭ! Другие могут выбрать билеты, и у каждого будет свой путь поступления, это решать будут дети и родители», - предлагает участница опроса.

Опрос проведен среди подписчиков сайта KP.RU в социальных сетях ВКонтакте и Одноклассники, а также в мессенджерах Telegram и Viber. Участие в исследовании приняли 13 тысяч человек.