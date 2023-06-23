Вдова владельца батискафа «Титан» оказалась правнучкой миллионеров погибших на «Титанике»: вот их история

Исидор и Ида Штраус вдохновили Джеймса Кэмерона на съемки «Титаника». В культовом фильме в одном из эпизодов показана пожилая пара, которая лежит, обнявшись на постели в тот момент, когда их каюта наполняется ледяной водой.

Стоктон Раш - инженер и глава компании OceanGate, был на борту батискафа «Титан» во время его последней экспердиции. А его супруга Венди работала директором по коммуникациям и за последние два года участвовала в трех экспедициях к обломкам океанского лайнера «Титаник».

Стоктон и Венди были удивительной парой, чьи семьи обладали богатой родословной. Предками Стоктона были отцы-основатели США - Бенджамин Раш и Ричард Стоктон. Оба являлись депутатами второго Конгресса, подписавшими в 1776 году Декларацию Независимости.

А вот для Венди Раш работа над погружениями к «Титанику» было практически делом чести, чести семьи. Журналисты New York Times установили трагическое совпадение. Они обнаружили, что Венди Раш является правнучкой Исидора и Иды Штраус, погибших во время крушения «Титаника» в 1912 году.

Штраусы были пассажирами первого класса и считались чуть ли не самыми богатыми на борту океанского лайнера. Исидор Штраус, американский магнат розничной торговли, был совладельцем одного из самых знаменитых универмагов Macy’s в США.

Исидор и Ида Штраус были пассажирами первого класса и считались чуть ли не самыми богатыми на борту океанского лайнера.

Как вспоминали выжившие в той катастрофе, Штраусам предлагали место в спасательной лодке, но Исидор отказался, проявив себя истинным джентльменом. Он заявил, что не займет место в шлюпке, поскольку на борту оставались еще женщины и дети. А его супруга, в свою очередь, сказала, что не покинет мужа, с которым прожила 40 лет. Те, кто спасся, навсегда запомнили Исидора и Иду, стоящими на палубе тонущего «Титаника» и державшимися за руки.

В архивах NYT есть заметка, что тело Исидора Штрауса было найдено в Атлантическом океане через две недели после крушения «Титаника». Тело его жены так и не было найдено.

Считается, что история любви и трагической гибели Исидора и Иды Штраус вдохновили Джеймса Кэмерона на съемки «Титаника». В культовом фильме он увековечил их. В одном из эпизодов показана пожилая пара, которая лежит, обнявшись на постели в тот момент, когда их каюта наполняется ледяной водой.