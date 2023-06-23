Пугачева увеличила губы в Израиле и показала результат новой пластики

Раньше губы певицы явно были меньше. Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ

Алла Пугачева в Израиле ведет тихую жизнь обычной пенсионерки. Некогда деятельная артистка теперь - просто скучающая состоятельная домохозяйка. Будни певицы скрашивают прогулки с детьми, посещение концертов уехавших из России звезд вроде Макаревича* да визиты к пластическим хирургам. К последним Алла Борисовна, похоже, зачастила. Только-только подписчики отошли от шока после ее недавней пластики, когда лицо Пугачевой раздуло из-за чрезмерного количества филлеров. Как вдруг артистка показала последствия очередного вмешательства в свою внешность. На свежем фото видно, что Пугачева увеличила губы.

Результатом своего преображения Алла Борисовна похвасталась на концерте Максима Леонидова. 74-летняя артистка сфотографировалась вместе с певцом, расхвалив его выступление.

«Нет комментариев. Алла Борисовна впервые побывала на моем концерте. Сравнила меня с Андреем Мироновым. Пошел домой гордиться», - написал Леонидов в соцсетях.

Результатом своего преображения Пугачева похвасталась на концерте Максима Леонидова. Фото: соцсети.

Делая с ним селфи, Пугачева выпятила губы «уточкой». Тут-то подписчики и увидели, что рот звезды явно увеличился в размерах. Очевидно, певица вколола в губы филлеры для придания им дополнительного объема.

«До концерта Леонидова Пугачева, видимо, побывала у отличного хирурга. Выглядит лучше, чем при жизни Андрея Миронова», «Что с губами?», «Губы, похоже, накачанные», - комментируют подписчики новый облик артистки.

Ранее Пугачева дала повод для обсуждения своей внешности на концерте Андрея Макаревича** в израильской Нетании почти месяц назад. Честные фото певицы, сделанные зрителями во время концерта группы «Машина времени», моментально разлетелись по Сети. Тогда пользователи Интернета поразились опухшему виду звезды. В реальной жизни, без использования фильтров, Алла выглядит одутловато и нездорово, как будто ее кожу слишком перетянули из-за чрезмерной пластики.

Хотя артистка и уверяет, что не делала пластических операций, совершенно очевидно, что она лукавит. Примерно так же выглядит американская поп-звезда Мадонна, которую в последнее время называют жертвой пластических хирургов. По словам экспертов, заокеанская звезда вколола себе в лицо слишком много филлеров, чтобы разгладить морщины. Видимо, у Аллы Борисовны похожая история – чрезмерное увлечение косметическими процедурами.

*Признан в России иностранным агентом.

**Признан в России иностранным агентом.