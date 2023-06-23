Русский солдат совершает подвиг на Запорожье: Честный и полный разбор затихшего наступления ВСУ

Боевая работа военнослужащего снайперской группы Западного военного округа в ходе выполнения задач на передовых позициях в зоне проведения специальной военной операции. Фото: Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

Высшие лица государства, в том числе президент, говорят, что ВСУ притихли в Запорожской области, где делали главную ставку на свое наступление. Перегруппировываются, что-то осмысливают. Мы тоже можем осмыслить.

С чего все начиналось?

Изначально противник рассчитывал разодрать наши ресурсы по огромной территории - начиная от Херсона, где работали диверсанты, до Белгородской области. Начали давить по флангам Артемовска, пытаясь и туда вытянуть наши резервы. Давили на Угледарском направлении. И как апофеоз всего этого – крупномасштабная наступательная операция на Запорожье.

И что мы имеем сегодня?

В Белгородской области всех диверсантов выкинули за границу (да, с той стороны до сих пор находятся их серьезные силы, но вылазки на территорию России прекратились - во многом благодаря очень серьезным нашим силам, подтянутым в этот регион).

По флангам Артемовска – да, есть территориальные потери, но не катастрофические, которые могли бы сказаться на оперативной обстановке.

И на Белгородчине, и в Артемовске противник несет потери.

При этом мы проводим наступательные операции на Краснолиманском и на Купянском направлениях - мы уже вышли к северным окраинам Купянска.

Да, есть некоторые проблемы и на Южнодонецком фронте, в направлении Старомлиновки (противник его называет Бердянским направлением), есть некоторые территориальные потери и на Васильевском направлении (возле Каховского водохранилища) - Пятихатки переходят из рук в руки и пока, к сожалению, вернуть этот населенный пункт не удается. Это небольшая деревня, за которой идут высоты, которые находятся под нами, и стратегического успеха на этом направлении противник не имел.

Ореховское направление. Идут бои в районе Работино, но это тоже не тот эффект, на который рассчитывал противник.

При этом совершенно ошеломляющие цифры потерь противника озвучиваются с российской стороны. Секретарь Совбеза Николай Патрушев на заседании заявил, что уничтожено: более 200 танков, из которых 13 «Леопардов», под два десятка «Бредли» (это не считая сотен других боевых машин), 13 тысяч живой силы. Это, конечно, колоссальные потери. Надо понимать, конечно, что и мы несем потери в ходе наступательной операции ВСУ - я напомню, что за первые три дня, как озвучивал Сергей Шойгу, мы потеряли 71 бойца. Понятно, что эта цифра, скорее всего, выросла, потому что не жалеет противник боеприпасов

Но есть ощущение, что основные силы у них еще находятся в тылу.

Военнослужащие танкового подразделения Центрального военного округа (ЦВО) во время отработки навыков уничтожения иностранной техники, поступившей на вооружение подразделениям ВСУ. Фото: Станислав Красильников/ТАСС

ПЕРВЫЙ ЭТАП ВСУ ПРОВАЛИЛИ

Я напомню, что для их наступления были созданы несколько бригад, три корпуса до 100 тысяч человек. Это примерно 60 тысяч штурмовиков (остальные - связь, РЭБ и прочие тыловые службы). Вот из этих 60 тысяч пока уничтожено только 13, поэтому можно представить, что будет дальше.

Мы пока не видели огромного количества самодельных ударных дронов. А они ими пугали.

Конечно, противник ошеломлен отпором, который увидел. Их расчет был, что наши парни дрогнут и начнут отступать под бронетанковым натиском. Да, мы чуть-чуть потеряли, да, на некоторых участках фронта противнику удалось немного продвинуться. Но наступление идет с 4 июня - три недели. И за эти три недели никакой перемоги просто нет.

Но отступать не стал никто. Уперлись. Вцепились в рубежи и бьются. Наши оборонительные порядки показали, что мы понимаем за что бьемся и против кого. Знают, что если дрогнуть здесь - они пойдут на Крым. Но есть и еще один фактор - это насыщение нашего переднего края противотанковыми средствами, которое все-таки наладилось, это и вопрос подвоза боеприпасов.

И надо понимать, что пока ВСУ бьют не по основной линии обороны - к той пресловутой «линии Суровикина» противник даже близко не подошел. Поэтому можно констатировать: первый этап (когда первый эшелон должен был пробить брешь в нашей обороне и затянуть на плечах второй эшелон, который бы расширял плацдарм) у Украины пока провалился.

НЕ НАДО ПРЕУВЕЛИЧИВАТЬ

В то же время звучат громкие заявления о наших неудачах: «Враг форсирует Днепр!», «Враг рвется за Пятихатки!», «Противник уже под Токмаком!», «Противник чуть ли не на Мариупольскую трассу выходит, давит нас в Урожайном», «Противник рвется к Молочному лиману!»

По пунктам

Заявлялось о том, что противник форсировал Днепр и уже находится в Голой Пристани. Ничего подобного там нет. Я разговаривал с ребятами-морпехами, которые держат там оборону. Говорят: «Да, бывают диверсионно-разведывательные группы, но массированного форсирования Днепра, а тем более высадки каких-то крупных сил на наш берег там не было».

Пятихатки. Да, мы их сейчас не контролируем, но держим там огневой контроль и достаточно успешно перемалываем противника, который пытается двинуться вперед. Высоты там все-таки находятся под нашим контролем.

Токмак. Под ним никакого противника нет. Он остановлен в районе Работино (там до Токмака еще ехать и ехать) и увяз там в позиционных боях с серьезными потерями.

Что касается Молочного лимана. Давайте на карте: Орехов - это север Запорожской области, Молочный лиман – это Азовское море, то есть юг. Чтобы дойти до Молочного лимана, противнику надо пройти Токмак, Мелитополь и уже спуститься оттуда. Но если мы говорим, что противник идет от Орехова в сторону Работино, то да, он идет в сторону Молочного лимана. Но с таким же успехом можно сказать, что он идет в сторону Турции - направление-то такое же.

Урожайное на южнодонецком направлении. Там тоже никаких серьезных успехов у противника нет.

ПАРНИ ПОКАЗЫВАЮТ ЧУДЕСА

Но! То, что я перечислил не должно никого успокаивать. Противник очень хитер, силен и основные силы в бой еще не вводил. Его первый эшелон должен был прощупать наши слабые места и прорубить брешь. За первым эшелоном должен был идти второй - более многочисленный, который должен был в эту брешь «втекать» и расширять плацдарм. Этот второй эшелон никуда не делся. Всего, я напомню, у Киева сегодня около 600 тысяч человек под ружьем. Понятно, что они не все на Запорожском направлении. Но резервы у них есть.

Противник, к сожалению, превосходит нас по живой силе. И весь Запад поставляет им технику и обучает, дает в распоряжение НАТОвскую разведку… И при этом сегодня мы видим тот самый подвиг русского солдата, к которому мы привыкли по книжкам, по лейтенантской прозе. Сегодня эти чудеса героизма проявляются на Запорожском направлении и парни стоят, несмотря ни на что.