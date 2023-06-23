Герой спецоперации «Z» старший лейтенант Гордиенко установил на пути танков минное поле

Фото: Александр КОЦ

Продолжаем знакомить с героями спецоперации «Z» - участниками боевых действий на Донбассе. Рядовыми, сержантами, ефрейторами и офицерами, что проявили свой профессиональный опыт, характер и выполнили боевые задачи. Их решимости, напористости и боевому опыту в Минобороны России, в подразделениях милиции Донецкой и Луганской Народных республик дают самую высокую оценку.

Наши герои сорвали атаки и предотвратили контрнаступления националистов, за что и получили государственные награды. Но служат они не ради похвал. Военнослужащие уверены, что у врага нет шансов на успех, потому что Донбасс и Россия сражаются за правое дело.

«Бей неприятеля, не щадя ни его, ни себя самого, держись зло, дерись до смерти, побеждает тот, кто меньше себя жалеет», - говорил генералиссимус Александр Суворов, который не проиграл ни одного сражения. А воинов учил: «Береги пулю на три дня, а иногда и на целую кампанию, когда негде взять»!

РАЗБИЛ ГРУППУ ДИВЕРСАНТОВ

Ефрейтор Юрий Козлов

«Ефрейтор Юрий Козлов выполнял боевую задачу по охране района расположения тактической группы российских Вооруженных Сил. Ночью Юрий, ведя наблюдение за прилегающей местностью, обнаружил движущуюся в направлении российских позиций диверсионно-разведывательную группу противника, вооруженную стрелковым оружием и пулеметом. Используя средства связи, Козлов доложил о приближающихся боевиках, после чего, несмотря на численное превосходство врага, открыл огонь по националистам из штатного стрелкового оружия. Грамотно оценив силы противника, Козлов первыми выстрелами поразил вражеского пулеметчика, чем существенно подорвал атакующие возможности диверсантов. Продолжая вести бой, Козлов сковал действия боевиков, лишив их возможности дальнейшего продвижения, и продолжил удерживать оборону до прибытия группы усиления. После того, как на позицию прибыли дополнительные силы, Юрий вместе с подкреплением перешли в контрнаступление. Противник, понимая бесполезность дальнейшего сопротивления, понеся потери, отступил. Смелые и решительные действия ефрейтора Юрия Козлова предотвратили нападение вражеских диверсантов на расположение российских войск».

ВОССТАНОВИЛ САМОХОДКУ В БОЮ

Гвардии сержант Дмитрий Труфанов

«Гвардии сержант Дмитрий Труфанов в составе экипажа самоходной артиллерийской установки выполнял боевую задачу по огневой поддержке наступающих подразделений российских войск в ходе штурма позиций украинских националистов.

Получив боевую задачу по подготовке и нанесению огневого удара, Дмитрий вместе с экипажем выдвинулись в позиционный район. По прибытии на позицию, противник открыл артиллерийский огонь по данному району, в результате чего САУ получила повреждения и потеряла ход. Находясь под обстрелом, рискуя собственной жизнью, Труфанов, оперативно восстановил исправность самоходной артиллерийской установки, после чего вывел ее из-под обстрела. Заняв новую позицию, экипаж Труфанова приступил к уничтожению вражеских целей. В ходе нанесения огневого поражения позиции вражеской артиллерии были подавлены, что позволило развить наступление российских мотострелковых подразделений и выбить врага с занимаемых позиций. За мужество и героизм, проявленные при исполнении воинского долга гвардии сержант Дмитрий Труфанов награжден медалью «За отвагу»».

УСТАНОВИЛ НА ПУТИ ТАНКОВ МИННОЕ ПОЛЕ

Старший лейтенант Олег Гордиенко

«Подразделение старшего лейтенанта Олега Гордиенко осуществляло минирование десантно-опасных участков, танкоопасных направлений, установку минно-взрывных заграждений, а также выполняло задачи по фортификационному оборудованию позиций российских войск. Выдвинувшись в заданный район, российские сапёры под командованием Гордиенко произвели рекогносцировку рубежей минирования и путей выдвижения к ним противника, после чего приступили к выполнению задач. В ходе оборудования минно-взрывных заграждений, наблюдателем за воздушной обстановкой был своевременно обнаружен украинский беспилотный летательный аппарат, который нес на себе самодельное взрывное устройство. Гордиенко, лично организовал эвакуацию личного состава взвода в безопасное место, не допустив поражения подчиненных осколками. Понимая, что противник пытается сорвать оборудование минных полей на пути его наступления, Олег лично выдвинулся завершить минирование подъездных к нашим оборонительным рубежам путей со стороны, подконтрольной националистам. Противник приступил к обстрелу района минирования силами артиллерии. Находясь под систематическим огнём со стороны украинских националистов, старший лейтенант Олег Гордиенко в кратчайшие сроки завершил установку минно-взрывных заграждений, лишив противника возможности беспрепятственно преодолеть их. Минные поля, установленные российскими саперами, остановили продвижение бронегруппы и мотопехоты украинских националистов, не допустив прорыва линии обороны российских подразделений на важном тактическом направлении».

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