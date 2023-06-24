Никита Ефремов открывает Книгу Ярости

Фото предоставлено Телеканалом РЕН ТВ и компанией "ВайТ Медиа"

«Пилот» проводится в Иваново уже в пятый раз. Это не единственный сериальный фестиваль в стране, но единственный, где на равных демонстрируются проекты онлайн-платформ и крупных телеканалов. В конкурсе будет 20 первых серий 20 очень разных по жанру и стилю проектов, о которых «КП» обязательно расскажет.

Президент фестиваля — Валерий Тодоровский. Он вручает свой персональный приз на открытии, достающийся лучшему сериалу, вышедшему с 1 мая прошлого года по 1 мая нынешнего; и в этом году награда досталась проекту Натальи Мещаниновой «Алиса не может ждать».

Фото предоставлено Телеканалом РЕН ТВ и компанией "ВайТ Медиа"

А еще на открытии показали первую серию «Библиотекаря», снятого режиссером Игорем Твердохлебовым по книге Михаила Елизарова. Сюжет романа и сериала вертится вокруг сочинений советского писателя Дмитрия Громова. Тот написал несколько ничтожных с литературной точки зрения книжек с названиями вроде «Счастье, лети!», «Нарва», «Дорогами труда» или «Тихие травы». Если внимательно, не отвлекаясь, прочитать их от начала до конца, они оказывают магическое воздействие: «Нарва» (Книга Радости) дарит эйфорию, «Дорогами труда» (Книга Ярости) вводит читателя в боевой транс, превращая в машину для убийства, «Счастье, лети!» (Книга Власти) позволяет повелевать окружающими, и так далее. Есть еще Книга Терпения, Книга Силы, Книга Памяти, а также легендарная, никем пока не найденная Книга Смысла. Вокруг волшебных текстов Громова собираются преданные читатели, на себе испытавшие их опьяняющий эффект. Они сплачиваются в своего рода тайные общества, именуемые Библиотеками. За право обладания раритетными магическими книгами группировки вступают друг с другом в кровавые битвы.

И в центре этого невероятного сюжета оказывается герой Никиты Ефремова — актер-неудачник Алексей Вязинцев, мечтающий о Голливуде, а пока что готовый ради денег сниматься в порно. У него умер отец, которого он почти не знал, оставив в наследство квартиру, и - одну из громовских книг. Именно из-за нее парень и попадает в дивный новый мир.

При этом на дворе — 1999 год. Не прошло и десятилетия с того момента, как развалился Советский Союз, запечатленный в громовских книжках. Воскрешая одновременно две эпохи, которые уже уходят из памяти современного зрителя, советскую и ельцинскую, авторы «Библиотекаря» заодно превращают роман в захватывающий триллер: уже в первом эпизоде мы наблюдаем яростную битву между двумя Библиотеками, в ходе которой любители чтения крушат друг друга разделочными топорами, косами, цепями, ломами и вилами. Завершается же первая серия кровавой баней, которую устроил мирный и робкий ефремовский герой после того, как из любопытства ознакомился с Книгой Ярости.

Фото предоставлено Телеканалом РЕН ТВ и компанией "ВайТ Медиа"

Работа над «Библиотекарем» началась вскоре после публикации книги Елизарова, в 2009 году, - то есть путь к экрану занял 14 лет. Может, оно и к лучшему: если бы сериал сняли, допустим, в 2011-м, главная роль не досталась бы замечательному Никите Ефремову, который здесь подтверждает репутацию одного из самых талантливых (если не самого талантливого) молодых российских актеров. Впрочем, его партнеры — Андрей Мерзликин, Михаил Трухин, Игорь Золотовицкий, Марина Ворожищева, Александра Урсуляк, - ему не уступают.

Фото предоставлено Телеканалом РЕН ТВ и компанией "ВайТ Медиа"

Юлия Сумачева, генеральный продюсер компании «ВайТ Медиа», представлявшая вместе с режиссером Игорем Твердохлебовым проект на открытии, в интервью корреспонденту «КП» отметила, что сериал состоялся и дойдет до зрителя, в значительной степени, благодаря тому, что к проекту подключились канал РЕН ТВ и его руководитель Владимир Тюлин. «Благодаря Тюлину, который, как и я, является поклонником творчества Елизарова и конкретно «Библиотекаря», проект получил «движок», и мы совместно с РЕНом смогли воплотить в этом сериале нашу общую трактовку киноверсии романа» - сказала она «КП». Кстати, появление в сериале самого Елизарова в эпизодической роли одного из «библиотекарей» также было идеей, предложенной каналом.

Роман Елизарова, безусловно, кинематографичен. В ходе интервью еще в разгар съемок, исполнитель роли отца главного героя Андрей Мерзликин сказал : «Читая роман, радуешься за автора, за то, что он закрепляет себя на Олимпе крупных российских писателей. Я читал «Библиотекаря» и думал: «Этот роман просто просится в кино!» У нас много хороших книг, которые до сих пор не экранизированы, и никак не отделаться от вопроса «Почему?» И очень радостно, что «Библиотекарь» дошел до экрана. Эту книгу невозможно заспойлерить: можно сколько угодно про нее говорить, и все равно, когда читатель ее после этого откроет, испытает восторг».

По одной серии сложно составить впечатление, но хочется верить, что эта особенность романа Елизарова передастся и его сериальному воплощению. Режиссер проекта Игорь Твердохлебов своей характеристикой получившегося сериала внушает на это надежду: «Это не просто городское фэнтези. Это многожанровый проект, в котором каждый зритель найдет что-то для себя. Это и боевик, и детектив, и драма. Это сериал о судьбах людей. Это и про путь героя, и про смысл жизни, и про книги, и про людей, которые потеряли основу, идею, но обрели смысл в книгах. «Библиотекарь» - это и захватывающий сюжет, и яркие боевые сцены, и сложнейшие переплетения всего и вся - мы старались попасть в каждого, кто включит сериал. Сделать его таким, чтобы он зашел одновременно и фанатам романа - первоисточника, и фанатам жанра фэнтези, и тем, кто любит искать смыслы – ведь каждую серию нужно смотреть максимально внимательно, чтобы не пропустить детали, важные для понимания сюжета, и для простого зрителя, который хочет включить сериал, сесть и расслабиться, не отвлекаясь ни на что. Очень хочется верить в то, что сериал захватит с первого кадра и не отпустит до самого последнего; что равнодушных не останется».

Сможем это проверить уже совсем скоро - 29 июня премьера «Библиотекаря» состоится на онлайн-платформах Wink и More.tv. А позже в этом году его покажут на РЕН ТВ.