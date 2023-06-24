Военная спецоперация на Украине 24 июня 2023: прямая онлайн-трансляция Фото: Андрей Рубцов/ТАСС

С 24 февраля российские военные проводят на Украине спецоперацию по денацификации и демилитаризации страны. Сайт KP.RU в онлайн-режиме публикует последние новости о военной спецоперации России на Украине на 24 июня 2023 года.

Российские артиллеристы уничтожили склад боеприпасов ВСУ в ДНР. Кроме того, ликвидирован пункт временной дислокации подразделения 110-й отдельной механизированной бригады ВСУ в Авдеевке.

Спецназ Росгвардии обнаружил в частном доме в ЛНР перевалочный пункт боевиков одного из украинских националистических батальонов. В доме были обнаружены ручная граната, флешки, а также документы и грамоты с символикой нацбатальона. Кроме того, спецназ нашел форму генерала ВСУ.

Новая тактика ВКС России в зоне спецоперации начинает тревожить Киев, сообщил Business Insider. Отмечалось, что высокопоставленные украинские чиновники обеспокоены «превосходством России в авиации и артиллерии» в период киевского наступления.

Минобороны РФ сообщило, что ВС России нанесли групповой удар высокоточным оружием большой дальности воздушного базирования по местам хранения ракетного вооружения ВСУ, в том числе иностранного производства.

Российские подразделения ПВО за прошедшие сутки сбили 15 реактивных снарядов американских РСЗО HIMARS и планирующих авиабомб JDAM, 11 украинских беспилотников и четыре ракеты комплексов «Точка-У».