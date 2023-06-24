Победитель телешоу «Удивительные люди» получил 5 миллионов рублей и уже решил куда потратит деньги

Победитель шоу «Удивительные люди» канатоходец Камиль Мамаев из Дагестана. Фото — канал «Россия»

24 июня ночью на телеканале «Россия» выбрали победителя телешоу «Удивительные люди». Финал телепрограммы о невероятных способностях людей продолжался более трех часов. Победил в шоу «Удивительные люди» канатоходец Камиль Мамаев из Дагестана. 42-летний мужчина показал невероятное мастерство баланса и продемонстрировал невероятный номер. Камиль Мамаев на высоте от 100 до 200 метров проехал на мотоцикле по стальному канату длиною в один километр, натянутому над Сулакским каньоном (один из самых глубоких в мире: глубина каньона достигает 1920 метров, длина 53 км).

Победитель получил кубок шоу и денежный приз — 5 миллионов рублей. Фото — канал «Россия»

Камиль Мамаев стал обладателем кубка шоу и денежного приза в 5 миллионов рублей. Камиль Мамаев (с. Цовкра, Дагестан) делится эмоциями: «Я благодарен команде проекта «Удивительные люди», которые подготавливали меня к съемкам моих испытаний, обеспечивали безопасность. Они проявили смелость, снимая меня на канате с разных ракурсов. Я благодарю за поддержку свою семью и друзей, которые помогли в организации съемок в Дагестане моего сложного и зрелищного испытания. Денежный приз я потрачу на развитие и возрождение многовековой традиции канатоходства, создам безопасные условия для тренировки молодых новичков».

В первом номере Камиль прошел по канату по воздуху между воздушными шарами. Он шел на высоте 40 метров от одного шара до другого 25 метров. И тут же стал любимчиком публики – за него проголосовало 40% зрителей в студии, это лучший результат за сезон. Так канатоходец вышел в финал, где и показал свой грандиозный номер.

У победителя «Удивительных людей» 2 высших образования - техническое и педагогическое. Камиль Мамаев - канатоходец в шестом поколении, преподает в детской школе канатоходцев. Камиль отдает все свободные деньги и силы на новые номера, мастер-классы: старается исполнить мечту – это возрождение традиции канатоходства. С женой Надеждой Камиль работает над проектом, который в прошлом году вошел в топ-10 проектов на Всероссийском конкурсе эко-этно-креативного туризма. Надежда мужа поддерживает и заодно переживает, когда он готовит свои экстремальные номера.