«Придется отрезать»: Неизлечимо больной внук Пугачевой принял важное решение

Никита Пресняков. Фото: Борис КУДРЯВОВ

Уже почти год сын Кристины Орбакайте Никита Пресняков живет в США. В Штаты вслед за ним эмигрировала его жена Алена Краснова. 31-летний наследник звездной фамилии снимает клипы для зарубежных звезд. В 2009 году сын певицы окончил Нью-Йоркскую киноакадемию (New York Film Academy), где обучался режиссуре. Теперь эти навыки ему пригодились. Пока что в США у Преснякова-младшего нет своего жилья. Вместе с женой он поселился в Майами в квартире Орбакайте, расположенной в элитном жилом комплексе. Дом стоит на берегу океана, на первой линии, и окнами выходит на пляж.

Никита много времени уделяет работе и почти не отдыхает. Внук Пугачевой признался, что месяц практически без выходных готовился к съёмкам очередного клипа, а затем безвылазно сидел в студии и монтировал новое видео. Теперь, когда работа завершена, Никита может уделить немного времени себе.

Сын Орбакайте провёл опрос между подписчиками на тему своей прически. Никита спросил: стоит ли ему постричься покороче или оставить длинные кудри. Молодой клипмейкер явно не ожидал, что подписчики проголосуют за короткую стрижку. Свою реакцию он показал в видео.

«В итоге все проголосовали «за». Стричься? Блин, ну так же тоже клево! Реально все? Стричь? Кудри отрезать? Не хочу! Но придется отрезать», - заявил Пресняков.

Не так давно Никита сделал заявление о том, что у него обнаружили болезнь, которую нельзя победить. Медики нашли у него в желчном пузыре полипы - доброкачественные опухоли. По словам внука Пугачевой, вылечить их невозможно, можно только остановить их развитие. Обычно полипы образуются из-за нездорового питания. Специалисты предупреждают: если игнорировать рекомендации медиков и злоупотреблять жирной и острой пищей и дальше, есть серьезный риск развития онкологии.

Первым делом врачи прописали Никите строгую диету, из-за которой он сильно похудел. Есть и более радикальный вариант лечения – сделать операцию, однако Пресняков-младший предпочитает пока посидеть на диете. За питанием мужа следит его молодая жена Алена. Модель рассказывала, что они с супругом теперь правильно питаются и едят только низкокалорийные блюда.

- Совсем не едим мясо. Главное, не есть жирное, - сообщила Краснова.