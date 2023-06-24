«Вы еще увидите их вместе»: Коллега мужа Заворотнюк развеял слухи об ухудшении здоровья актрисы

Петр Чернышев и Анастасия Заворотнюк. Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ

На днях поклонников Анастасии Заворотнюк встревожила новость об исчезновении ее мужа Петра Чернышева. В олимпийском «Сочи Парке» стартовал летний сезон шоу Татьяны Навки «Спящая красавица. Легенда двух королевств». В спектакле заняты знаменитые фигуристы Камила Валиева, Софья Синицина, Никита Кацалапов, Татьяна Навка, Татьяна Волосожар и другие известные спортсмены. А вот имени Петра Чернышева поклонники в списке звезд шоу не обнаружили. Ранее пятикратный чемпион США и двукратный победитель чемпионата Четырех континентов в танцах на льду исполнял в спектакле Навки «Спящая красавица» главную роль.

Пользователи Сети обсуждают, почему муж Анастасии Заворотнюк пропускает сезон ледового шоу, которое приносит ему миллионные прибыли. Поклонники увидели в этом тревожный сигнал: они считают, что Петр отказался от работы, чтобы быть рядом с тяжело больной женой. В сети также предполагают, что состояние актрисы могло ухудшиться, ведь ранее дочь звезды «Моей прекрасной няни» Анна Заворотнюк спешно вылетела в Россию. Последние полгода девушка жила в Дубае, но недавно сообщила о том, что возвращается в Москву.

Коллега Петра Чернышева поспешил развеять тревожные слухи. Хореограф ледовых шоу Татьяны Навки Никита Михайлов объяснил, куда на самом деле пропал муж Заворотнюк. По его словам, летом Петр занят подготовкой других проектов. С приходом зимнего сезона он вернется к своей обычной работе у Татьяны Навки.

«Петр занимается шоу на роликах, которое проходит в Москве. Зимой вы наверняка их увидите вместе, а летом просто есть разные проекты», - заявил Никита Михайлов порталу PopCornNews.

О состоянии звезды «Моей прекрасной няни» мало что известно. Родственники Анастасии не делятся новостями о ее здоровье. Известно, что Заворотнюк борется с глиобластмой – опухолью головного мозга. Актриса прошла несколько курсов химиотерапии, лечилась за границей и в России. Отечественные врачи применили для ее лечения инновационный препарат, сотворивший чудо: актрисе стало лучше, у нее началась ремиссия. В прошлом году Анастасия провела несколько месяцев в частной онкологической клинике в центре Москвы. За ее лечение близкие актрисы отдали 500 тысяч рублей: из этих денег оплачивались процедуры, операции и медикаменты. Осенью прошлого года Заворотнюк выписали из больницы, и она вернулась домой.