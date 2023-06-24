Журналист Карлсон: США оправдывают ситуацию в стране теорией заговора из России

Такер Карлсон Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Известный американский журналист Такер Карлсон, уволенный недавно без объяснения причин из медиакорпорации Fox, в своем новом, шестом по счету эпизоде шоу «Такер на Твиттере» выразил убеждение, что американские власти пытаются оправдать тяжелую ситуацию в стране придуманными ими же теориями заговора из России.

- Все вокруг чахнет и ветшает, вы нутром чувствуете, что творится что-то очень нехорошее, и все свидетельства указывают на то, что так все и есть, но люди, стоящие у руля власти, этого признавать ни за что не хотят. – сказал он.

Карлсон сравнил ситуацию в США с горящим самолетом: «В самолете дым!», - кричите вы бортпроводнице. А она отвечает: «А ну, замолчите, расист! Это опасная теория заговора из России!».

Журналист продолжает свои выходы в эфир на Твиттере вопреки тому, что его бывшее руководство объявило о том, что намерено запретить эфиры Карлсона по причине нарушения им трудового контракта, запрещающему ему появление на телеэкранах до конца текущего года.