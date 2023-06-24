Наши солдаты сейчас один на один с врагом и бьют его за за свой дом и погибшего друга Ваньку

Стороны сейчас только две - Россия и противник Фото: Александр КОЦ

...Зная цену слову в эти минуты, придержу свое мнение при себе. Тут с какой стороны ни посмотри, всюду… Оперирую официальными заявлениями: .

- Президент Путин проинформирован обо всех событиях вокруг Пригожина. Необходимые меры принимаются.

- Как заявили в НАК, утверждения, распространяемые от имени Евгения Пригожина, не имеют под собой никаких оснований.

"В связи с этими заявлениями ФСБ России возбужденно уголовное дело по факту призыва к вооруженному мятежу. Требуем немедленно прекратить противоправные действия"

- Информация об "ударе" по тыловым лагерям ЧВК "Вагнер" не соответствует действительности, следует из заявления Министерства обороны России.

"Все распространяемые в соцсетях от имени Е. Пригожина сообщения и видеокадры о "нанесении МО России удара по тыловым лагерям ЧВК "Вагнер" не соответствуют действительности и являются информационной провокацией".

Не ведитесь сейчас на манипуляцию, подталкивающую принять чью-то сторону. Стороны только две - Россия и противник. И прямо сейчас солдаты России на Ореховском направлении отбивают очередной накат противника.

И бьют врага за свой дом, за погибшего друга Ваньку, за Шебекино и за Донецк. Через кровавую юшку и зубную крошку.

Им могут не нравиться одни, они могут ненавидеть других, но они сейчас там, один на один с врагом. И сейчас только это важно - бить противника, жечь его танки, перемалывать живую силу. Как в Мариуполе, как на Кременной и Сватово, как в Артемовске…

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