Авантюрист, экстремал, покоритель космоса: Эксцентричный миллионер Хэмиш Хардинг был на борту батискафа «Титан»

Хэмиш Хардинг - один из пяти погибших в глубинах Атлантики Фото: REUTERS

Узнав о неблагоприятной погоде, он написал на своей страничке в соцсетях: «Из-за самой суровой за последние 40 лет зимы на Ньюфаундленде эта миссия, вероятно, станет первой и единственной пилотируемой экспедицией к «Титанику» в 2023 году». И несмотря на плохую погоду все равно согласился отправиться в глубоководное путешествие на батискафе «Титан».

Этот пост стал последним для Хэмиша Хардинга – одного из пяти погибших в глубинах Атлантики.

Хардинга нередко называли адреналиновым наркоманом Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

К «Титанику» он планировал спуститься еще в прошлом году, но погружение отложили, так как батискафу требовался ремонт. И не стал терять время зря, покорив попутно вершину Килиманджаро.

Хардинга нередко называли адреналиновым наркоманом. Британский бизнесмен, в последние годы живший в ОАЭ, действительно обожал участвовать в рискованных экспедициях, и то подниматься высоко в небо, то опускаться на самое дно океана.

Ему никогда не хотелось все время спокойно ходить по земле. Хардинг рассказывал: «Мне было 5 лет, когда космический корабль «Аполлон» сел на Луну. Я отчетливо помню, как с восторгом смотрел прямую телетрансляцию, еще на экране черно-белого телевизора. И это событие в некотором роде задало тон моей жизни. Я чувствовал, что теперь многое возможно, и верил, что уже совсем скоро можно будет купить путевку на Луну».

В 13-летнем возрасте он стал кадетом британских ВВС, получил лицензию пилота, закончил Кембридж, сделал карьеру в области информационных технологий, стал миллионером. А в последние годы руководил собственной международной брокерской компанией по продаже частных самолетов.

В последние годы Хардинг руководил собственной компанией по продаже частных самолетов Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Доходы позволяли ему платить невероятные суммы как за полеты в космос, так и за место на подводных аппаратах. За эксклюзивный тур к обломкам «Титаника» он отдал четверть миллиона долларов.

В 2019 году имя Хардинга впервые оказало на страницах Книги рекордов Гиннеса: тогда он был руководителем миссии и пилотом экипажа самолета, установившего мировой рекорд скорости в ходе кругосветного перелета, маршрут которого прошел над обоими географическими полюсами Земли.

Через три года он установил еще несколько рекордов, опустившись в батискафе на дно самой глубокой на нашей планете океанской впадины, Марианской, проведя там самый продолжительный отрезок времени. И таким образом вошел в число избранных: вершина Эвереста покорилась тысячам альпинистов, Луна – десяткам астронавтам (включая совершивших полет вокруг нее), на дне Марианской впадины побывало всего лишь 18 землян.

Хэмиш Хардинг часто путешествовал вместе с сыном Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Хардинга нередко упрекали в авантюризме. По причине того, что он не ограничивался личным участием в рискованных экспедициях, а предлагал еще и другим пощекотать нервы. Например, в 2017 году его компания первой запустила регулярные авиатуры в Антарктику, продавая путевки за немалые деньги.

В Антарктиде Хардинг впервые побывал в 2016 году вместе с американским астронавтом Баззом Олдрином, ступившим в свое время на Луну. 86-летний Олдрин стал тогда самым старым человеком, оказавшимся на Южном полюсе. Четыре года спустя Хардинг вновь отправился туда, но уже вместе со своим 12-летним сыном Джайлзом, который до сих пор удерживает титул самого молодого землянина, покорившего Южный полюс.

Джайлз до сих пор удерживает титул самого молодого землянина, покорившего Южный полюс Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Как только в космос стали отправлять космических туристов, Хардинг тут же забронировал место на корабле New Shepard компании Джеффа Безоса. И в июне прошлого года совершил полет в космос, пролетев почти 100 километров по орбите Земли.

Близко знавшие Хардинга утверждают, что он вовсе не был авантюристом или искателем острых ощущений, а, скорее, фанатичным исследователем. Вот и планируя погружение к «Титанику», британец с жаром обсуждал открытия, которые намеревался совершить в ходе подводной миссии.

- Как исследователь и искатель приключений, я хочу, чтобы эта экспедиция способствовала нашим общим знаниям и пониманию планеты Земля. – сказал он в интервью журналу Esquire, рассказав также, что намерен в ходе погружения заняться сбором со дна океана образцов ДНК, «которые, возможно, могут рассказать о новых формах жизни на нашей планете и предоставить дополнительные сведения о том, как эта жизнь на Земле зародилась». Также в этом интервью Хардинг говорил о том, что «Титан» соберет образцы, анализ которых должен был подтвердить наличие на большой глубине антропогенных загрязнений.

Он клялся, что никогда не искал приключений: «Мне просто рассказывают о разного рода вариантах экстрима, и каждый раз я говорю «да».