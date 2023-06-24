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В мире24 июня 2023 6:45

Авантюрист, экстремал, покоритель космоса: Эксцентричный миллионер Хэмиш Хардинг был на борту батискафа «Титан»

Друзья погибшего называют его фанатом исследований
Людмила ПЛОТНИКОВА
Хэмиш Хардинг - один из пяти погибших в глубинах Атлантики

Хэмиш Хардинг - один из пяти погибших в глубинах Атлантики

Фото: REUTERS

Узнав о неблагоприятной погоде, он написал на своей страничке в соцсетях: «Из-за самой суровой за последние 40 лет зимы на Ньюфаундленде эта миссия, вероятно, станет первой и единственной пилотируемой экспедицией к «Титанику» в 2023 году». И несмотря на плохую погоду все равно согласился отправиться в глубоководное путешествие на батискафе «Титан».

Этот пост стал последним для Хэмиша Хардинга – одного из пяти погибших в глубинах Атлантики.

Хардинга нередко называли адреналиновым наркоманом

Хардинга нередко называли адреналиновым наркоманом

Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

К «Титанику» он планировал спуститься еще в прошлом году, но погружение отложили, так как батискафу требовался ремонт. И не стал терять время зря, покорив попутно вершину Килиманджаро.

Хардинга нередко называли адреналиновым наркоманом. Британский бизнесмен, в последние годы живший в ОАЭ, действительно обожал участвовать в рискованных экспедициях, и то подниматься высоко в небо, то опускаться на самое дно океана.

Ему никогда не хотелось все время спокойно ходить по земле. Хардинг рассказывал: «Мне было 5 лет, когда космический корабль «Аполлон» сел на Луну. Я отчетливо помню, как с восторгом смотрел прямую телетрансляцию, еще на экране черно-белого телевизора. И это событие в некотором роде задало тон моей жизни. Я чувствовал, что теперь многое возможно, и верил, что уже совсем скоро можно будет купить путевку на Луну».

В 13-летнем возрасте он стал кадетом британских ВВС, получил лицензию пилота, закончил Кембридж, сделал карьеру в области информационных технологий, стал миллионером. А в последние годы руководил собственной международной брокерской компанией по продаже частных самолетов.

В последние годы Хардинг руководил собственной компанией по продаже частных самолетов

В последние годы Хардинг руководил собственной компанией по продаже частных самолетов

Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Доходы позволяли ему платить невероятные суммы как за полеты в космос, так и за место на подводных аппаратах. За эксклюзивный тур к обломкам «Титаника» он отдал четверть миллиона долларов.

В 2019 году имя Хардинга впервые оказало на страницах Книги рекордов Гиннеса: тогда он был руководителем миссии и пилотом экипажа самолета, установившего мировой рекорд скорости в ходе кругосветного перелета, маршрут которого прошел над обоими географическими полюсами Земли.

Через три года он установил еще несколько рекордов, опустившись в батискафе на дно самой глубокой на нашей планете океанской впадины, Марианской, проведя там самый продолжительный отрезок времени. И таким образом вошел в число избранных: вершина Эвереста покорилась тысячам альпинистов, Луна – десяткам астронавтам (включая совершивших полет вокруг нее), на дне Марианской впадины побывало всего лишь 18 землян.

Хэмиш Хардинг часто путешествовал вместе с сыном

Хэмиш Хардинг часто путешествовал вместе с сыном

Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Хардинга нередко упрекали в авантюризме. По причине того, что он не ограничивался личным участием в рискованных экспедициях, а предлагал еще и другим пощекотать нервы. Например, в 2017 году его компания первой запустила регулярные авиатуры в Антарктику, продавая путевки за немалые деньги.

В Антарктиде Хардинг впервые побывал в 2016 году вместе с американским астронавтом Баззом Олдрином, ступившим в свое время на Луну. 86-летний Олдрин стал тогда самым старым человеком, оказавшимся на Южном полюсе. Четыре года спустя Хардинг вновь отправился туда, но уже вместе со своим 12-летним сыном Джайлзом, который до сих пор удерживает титул самого молодого землянина, покорившего Южный полюс.

Джайлз до сих пор удерживает титул самого молодого землянина, покорившего Южный полюс

Джайлз до сих пор удерживает титул самого молодого землянина, покорившего Южный полюс

Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Как только в космос стали отправлять космических туристов, Хардинг тут же забронировал место на корабле New Shepard компании Джеффа Безоса. И в июне прошлого года совершил полет в космос, пролетев почти 100 километров по орбите Земли.

Близко знавшие Хардинга утверждают, что он вовсе не был авантюристом или искателем острых ощущений, а, скорее, фанатичным исследователем. Вот и планируя погружение к «Титанику», британец с жаром обсуждал открытия, которые намеревался совершить в ходе подводной миссии.

- Как исследователь и искатель приключений, я хочу, чтобы эта экспедиция способствовала нашим общим знаниям и пониманию планеты Земля. – сказал он в интервью журналу Esquire, рассказав также, что намерен в ходе погружения заняться сбором со дна океана образцов ДНК, «которые, возможно, могут рассказать о новых формах жизни на нашей планете и предоставить дополнительные сведения о том, как эта жизнь на Земле зародилась». Также в этом интервью Хардинг говорил о том, что «Титан» соберет образцы, анализ которых должен был подтвердить наличие на большой глубине антропогенных загрязнений.

Он клялся, что никогда не искал приключений: «Мне просто рассказывают о разного рода вариантах экстрима, и каждый раз я говорю «да».

КАРТИНА ДНЯГибель батискафа "Титан" у "Титаника"