Путин: любые распри, ослабляющие Россию, должны быть отброшены

Президент России Владимир Путин. Фото: kremlin.ru

Владимир Путин выступил с обращением 24 июня 2023 года. Речь президента в этот раз была короткой и емкой. Первым делом он обозначил, что обращается в первую очередь к бойцам и офицерам. И сообщил, что буквально сегодня ночью говорил с командующими всех направлении.

- Обращаюсь и к тем, кого обманом или угрозами втянули в преступную авантюру. Толкнули на путь тяжкого преступления — вооруженного мятежа.

Путин напомнил, что вообще-то сейчас Россия ведет тяжелую борьбу с «неонацистами и их хозяевами». И что простив нас сейчас направлена «вся военная, экономическая и информационная машина Запада».

- Мы боремся за безопасность наших людей, за наш суверенитет и право быть и называться Россией. Эта битва, когда решается судьба нашего народа, требует единения всех сил.

"Должно быть отброшено все, что ослабляет нас, любые распри, которыми могут воспользоваться и пользуются наши внешние враги, чтобы подорвать нас изнутри", — сказал Президент

По мнению Путина, распрями будут пользоваться внешние враги. И действия ЧВК «Вагнер» президент охарактеризовал не иначе, как «нож в спину». И привел в пример исторические факты, напомнив, что подобное предательство происходило в 1917-м году, когда Российская Империя вела Первую мировую войну.

- Интриги, склоки, политиканство за спиной армии и народа обернулись величайшим потрясением. Разрушением армии и распадом государства. Утратой громадной территорией. В итоге трагедией и Гражданской войной. Русский убивал русского, брат убивал брата. А выгоду извлекали политические авантюристы. Мы не дадим этому повториться.

Путин сообщил, что предатели ответят и перед законом, и перед нашим народом. И действия будут жесткими. Что в Москве и Московской области уже введены дополнительны меры антитеррористического характера. Ситуацию в Ростове-на-Дону президент назвал сложной.

- Фактически заблокирована работа органов гражданского и военного управления.

Как президент России и верховный главнокомандующий, как гражданин России, я сделаю все, чтобы отстоять страну. Защитить жизни, безопасности и свободу граждан. Те, кто предал Россию, ответят за это. А тех, кого втянули, должны сделать единственно правильный выбор — прекратить участие в преступных действиях.