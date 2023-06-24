Генерал Куликов: Надо принять все меры, чтобы не допустить кровопролития

Генерал армии Анатолий Куликов
Фото: Александр ШПАКОВСКИЙ
…- Анатолий Сергеевич, здравствуйте!
- Да, Саша, добрый день.
- Вы обращение президента Владимира Путина уже слушали, наверное, да? В связи с провокацией Пригожина…
- Да, слушал. Саш, я ничего комментировать не буду. Извини, ради Бога.
- То есть, вообще ничего не станете говорить?
- При встрече я могу тебе все сказать.
- А сейчас? Ну, ладно, все, извините.
- Это может обернуться катастрофой для страны, когда такая ситуация появляется.
Этого допустить нельзя.
Сейчас надо принять все меры, чтобы не допустить кровопролития и начала гражданской войны.
- Вот вы уже и прокомментировали. Давайте эти слова я и опубликую..
- Ну, пожалуйста.
- А вот еще один вопрос – почему все-таки возникла такая ситуация?
- О, дорогой мой! Это не для открытого разговора.
- Понял, все, спасибо вам огромное, товарищ генерал армии. Обнимаю.
- Удачи. Пока.