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24 июня 2023 8:50

Генерал Куликов: Надо принять все меры, чтобы не допустить кровопролития

Бывший вице-премьер, экс-глава МВД, генерал армии Анатолий Куликов - с политическим обозревателем KP.RU Александром Гамовым
Александр ГАМОВ
Александр ГАМОВ
Генерал армии Анатолий Куликов

Генерал армии Анатолий Куликов

Фото: Александр ШПАКОВСКИЙ

…- Анатолий Сергеевич, здравствуйте!

- Да, Саша, добрый день.

- Вы обращение президента Владимира Путина уже слушали, наверное, да? В связи с провокацией Пригожина…

- Да, слушал. Саш, я ничего комментировать не буду. Извини, ради Бога.

- То есть, вообще ничего не станете говорить?

- При встрече я могу тебе все сказать.

- А сейчас? Ну, ладно, все, извините.

- Это может обернуться катастрофой для страны, когда такая ситуация появляется.

Этого допустить нельзя.

Сейчас надо принять все меры, чтобы не допустить кровопролития и начала гражданской войны.

- Вот вы уже и прокомментировали. Давайте эти слова я и опубликую..

- Ну, пожалуйста.

- А вот еще один вопрос – почему все-таки возникла такая ситуация?

- О, дорогой мой! Это не для открытого разговора.

- Понял, все, спасибо вам огромное, товарищ генерал армии. Обнимаю.

- Удачи. Пока.

Политика: В ВЕРХАХ