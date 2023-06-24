Генерал Куликов: Надо принять все меры, чтобы не допустить кровопролития

Генерал армии Анатолий Куликов Фото: Александр ШПАКОВСКИЙ

…- Анатолий Сергеевич, здравствуйте!

- Да, Саша, добрый день.

- Вы обращение президента Владимира Путина уже слушали, наверное, да? В связи с провокацией Пригожина…

- Да, слушал. Саш, я ничего комментировать не буду. Извини, ради Бога.

- То есть, вообще ничего не станете говорить?

- При встрече я могу тебе все сказать.

- А сейчас? Ну, ладно, все, извините.

- Это может обернуться катастрофой для страны, когда такая ситуация появляется.

Этого допустить нельзя.

Сейчас надо принять все меры, чтобы не допустить кровопролития и начала гражданской войны.

- Вот вы уже и прокомментировали. Давайте эти слова я и опубликую..

- Ну, пожалуйста.

- А вот еще один вопрос – почему все-таки возникла такая ситуация?

- О, дорогой мой! Это не для открытого разговора.

- Понял, все, спасибо вам огромное, товарищ генерал армии. Обнимаю.

- Удачи. Пока.