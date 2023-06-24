Отмена мероприятий, поддержка власти и призывы сохранять спокойствие: основные заявления глав регионов России по ситуации с ЧВК «Вагнер»

Власти Петербурга сообщили, что законные действия правоохранительных органов, в том числе в здании «Вагнер-центра», не оказывают влияния на жизнь города Фото: REUTERS

Губернатор Ростовской области Василий Голубев, где по словам президента ситуация сложная, призвал жителей не поддаваться панике, несмотря на военную технику и вооруженных людей в городе. «Уважаемые земляки! Сложившаяся ситуация требует максимальной концентрации всех сил для удержания порядка. Правоохранительные органы предпринимают все необходимое, чтобы обеспечить безопасность жителей области. Прошу всех сохранять спокойствие и без необходимости не выходить из дома. Принято решение об отмене всех массовых мероприятий, которые были запланированы на выходные в Ростове-на-Дону».

Глава Воронежской области Александр Гусев так же отменил все массовые мероприятия. Попросил жителей воздержаться от выездов на трассу М-4 «Дон». А так же предупредил все об ответственности за распространение недостоверной информации: «В социальных сетях сейчас публикуется много недостоверной информации о продвижении колонн военной техники по территории Воронежской области. За распространение подобных сообщений законодательством РФ предусмотрена ответственность. На все случаи отреагируют Роскомнадзор и прокуратура региона. Уверен, что воронежцы не поддадутся на информационные провокации тех, кто заинтересован в дестабилизации ситуации в стране и регионе. Ещё раз убедительно прошу: следите за всей информацией только в официальных источниках. СМИ и другие медиа также прошу ответственно подходить к размещению информации».

Глава Краснодарского края Вениамин Кондратьев написал коротко и ясно: «Краснодарский край с нашим Президентом Владимиром Владимировичем Путиным!»

Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов написал у тебя в телеграмм-канале: «Предательство – это низко и подло, когда наша страна, наша Родина, наша Россия отстаивает свою независимость и борется за мирное будущее наших детей и семей тех, кто стоит за всем происходящим сегодня. Именно предательством назвал сегодняшние события Президент России Владимир Владимирович Путин. Военный мятеж недопустим, когда страна сражается с врагом». Массовые мероприятия в области так же отменены.

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил гражданам о проводимых в столице антитеррористических мероприятиях. И об усилении мер безопасности. Массовые мероприятия отменены. Выпускные вечера, которые должны были пройти сегодня, перенесены на следующие выходные.

Глава Тувы Владислав Ховалыг написал у себя в официальном телеграмм-канале: «Для нас единственно правильная позиция – это всемерная поддержка военно-политического руководства страны. Необходимо сохранять спокойствие, проявлять ответственность, концентрировать силы и внимание на обеспечении стабильности и порядка каждому на своем вверенном участке».

Мер Санкт-Петербурга Александр Беглов сообщил, что постоянно находится на связи с руководителями силовых структур города. А так же добавил: «Законные действия правоохранительных органов, в том числе в здании «Вагнер-центра», не оказывают влияния на жизнь города». Выпускные, в том числе и знаменитые «Алые паруса» не отменялись. По крайней мере пока.

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