Владимир Путин - о вооруженном мятеже в ЧВК "Вагнер": Предатели ответят перед законом и нашим народом

Президент России Владимир Путин. Фото: стоп-кадр видео

Владимир Путин официально прокомментировал вооруженный мятеж, поднятый ЧВК «Вагнер». В своем обращении он обратился и к солдатам армии, и к бойцам частной военной компании:

- Обращаюсь к гражданам России, к личному составу Вооружённых Сил, правоохранительных органов и специальных служб, к бойцам и командирам, которые сейчас сражаются на своих боевых позициях, отбивают атаки противника, делают это героически – знаю, сегодня ещё раз ночью говорил с командующими всех направлений. Обращаюсь и к тем, кого обманом или угрозами втянули в преступную авантюру, толкнули на путь тяжкого преступления – вооружённого мятежа.

Владимир Владимирович признал, что мы столкнулись именно с мятежом. Причем в то самое время, когда «мы боремся за жизнь и безопасность наших людей, за наш суверенитет и независимость. За право быть и оставаться Россией – государством с тысячелетней историей».

- Эта битва, когда решается судьба нашего народа, требует единения всех сил, единства, консолидации и ответственности. Когда в сторону должно быть отброшено всё, что ослабляет нас, любые распри, которыми могут воспользоваться и пользуются наши внешние враги, чтобы подорвать нас изнутри, - напомнил президент.

Он добавил, что поднятый мятеж – это «удар в спину нашей стране и нашему народу».

Российский лидер сравнил нынешние события с трагедией 1917 года.

- Именно такой удар был нанесен по России в 1917 году, когда страна вела Первую мировую войну. Но победу у неё украли. Интриги, склоки, политиканство за спиной армии и народа обернулись величайшим потрясением, разрушением армии и распадом государства, утратой громадных территорий. В итоге – трагедией гражданской войны, - заявил верховный главнокомандующий.

Президент заверил, что не даст всему этому повториться.

- То, с чем мы столкнулись – это именно предательство. Непомерные амбиции и личные интересы привели к измене. К измене и своей стране, и своему народу, и тому делу, за которое бок о бок с другими нашими частями и подразделениями сражались и погибали бойцы и командиры группы «Вагнер», - сказал глава страны.

Владимир Владимирович не стал напрямую называть собственника ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина. Но именно с заявления этого человека фактически и начался военный мятеж.

- Те, кто пытается организовать мятеж, толкает страну к анархии и братоубийству. К поражению, в конечном итоге, и капитуляции, - заявил президент.

Путин отметил, что бунтовщики не смогут отвертеться:

- Наши действия по защите Отечества от такой угрозы будут жёсткие. Все, кто сознательно встал на путь предательства, кто готовил вооружённый мятеж, встал на путь шантажа и террористических методов, понесут неминуемое наказание, ответят и перед законом, и перед нашим народом. Вооружённые Силы и другие государственные органы получили необходимые приказы, дополнительные меры антитеррористического характера вводятся сейчас в Москве, Московской области, ряде других регионов.

Российский лидер признал, что в Ростове-на-Дону сложилась сложная обстановка. Бойцы ЧВК «Вагнер» блокировали многие органы власти.

- Будут также предприняты решительные действия по стабилизации ситуации в Ростове-на-Дону. Она остаётся сложной, фактически заблокирована работа органов гражданского и военного управления, - сказал президент.

- Как президент России и верховный главнокомандующий, как гражданин России сделаю всё, чтобы отстоять страну, защитить конституционный строй, жизни, безопасность и свободу граждан, - пообещал глава страны.

В конце обращения Владимир Владимирович еще раз назвал организаторов мятежа «предателями России». Потом он обратился к рядовым бойцам ЧВК.

- Тех, кого пытаются втянуть в это преступление, призываю не совершать роковую и трагическую, неповторимую ошибку, сделать единственно правильный выбор – прекратить участие в преступных действиях. Верю, что мы сбережём и отстоим то, что дорого и свято для нас, и вместе с нашей Родиной мы одолеем любые испытания, станем еще сильнее, - заявил Владимир Путин.