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НовостиОбщество24 июня 2023 6:57

Движение по трассе М-4 «Дон» в Воронежской области закрыто с 464 по 777 км

Губернатор Гусев рекомендовал жителям воздержаться от поездок и по дорогам регионального и местного значения
Елизавета КУЗНЕЦОВА
Фото: Правительство Воронежской области

Фото: Правительство Воронежской области

Движение по трассе М-4 «Дон» в Воронежской области было закрыто с 464 по 777 км. Такое заявление сделал губернатор региона Александр Гусев.

«На данный момент движение по трассе М-4 "Дон" в регионе закрыто с 464 по 777 километр. Убедительно прошу жителей воздержаться от поездок и по дорогам регионального и местного значения», - заявил глава региона.

Гусев сообщил, что дал поручение оперативно помогать всем автомобилистам при возникновении пробок из-за перекрытия трассы.

Напомним, накануне правительство Воронежской области сообщило о движении колонны военной техники по трассе М-4 «Дон», призвав жителей не пользоваться дорогой.

Как писал сайт KP.RU, незадолго до этого глава Липецкой области Игорь Артамонов заявил об усилении мер безопасности в своем регионе, а жителям области посоветовали отказаться от поездок в южном направлении, в том числе в Воронежскую область.