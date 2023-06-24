Артиллерист, экс-мэр Читы Сапожников: Мне звонят с передовой, у моих ребят все идёт по плану

Бывший градоначальник столицы Забайкалья лейтенант Александр Сапожников Фото: Андрей МИНАЕВ

…- Александр Михайлович, можете прямо с этого начать, что вы мне сказали перед эфиром, что вы уже несколько часов ждете этого обращения президента.,

- Да, ждали, конечно, очень сильно ждали.

А когда оно появилось, я зашел на сайт Кремля и у себя везде выступление Владимира Владимировича разместил.

Потому что это - обращение нашего Верховного Главнокомандующего. Президент сказал, что сейчас всем надо соблюдать спокойствие. И - бдительность.

Вера в страну и вера в нашего президента, в моего президента и в мою Родину – это для меня самое важное.

Я думаю, эмоции будут потом. Сначала надо быстро и жестко эту тему «подавить» и жестко принять решение.

- Несмотря на то, что находитесь на излечении после участия в СВО, в госпитале, вы же поддерживаете связь со своими командирами, с ребятами - как вы думаете, как они там все это воспримут?

- Александр, я вам уверенно хочу сказать, что у них все хорошо, спокойно.

Я буквально час назад разговаривал со своими боевыми товарищами, у них никаких изменений нет, они идут только по плану боевых действий.

- Как они оценивают то, что натворил Пригожин?

- То же самое говорят, как и я. Когда боевой брат поднимает на брата оружие, это плохо. Не должно быть такого. Не должно!

- Какие у вас прогнозы, как у человека военного, товарищ лейтенант?

- Александр, на мой взгляд, это предательство.

В то время, когда идут боевые действия и некоторые пытаются внести раскол в наши ряды…

Я считаю, что ничего, конечно, с этого у них и не получится.

Надеюсь, что рядовым вагнеровцам хватит благоразумия не выполнять преступные приказы своих командиров.

То, к чему призывает Пригожин - это преступление против своего народа и против своей Родины.

А прогнозы такие, что предатели не должны жить в нашей стране и у нас быть на Родине. Предателей у нас не должно быть.

- Спасибо огромное, товарищ лейтенант, желаю вам окончательного восстановления. Будете еще на передовую СВО звонить, привет от "Комсомольской правды" – хорошо?

- Обязательно передам, Александр.