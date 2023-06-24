Олег Кожемяко обратился к бойцам ЧВК "Вагнер": "Вы не должны совершать преступление против своей Родины"

Олег Кожемяко десять раз побывал в борющемся Донбассе Фото: Личный архив героя публикации

Олег Кожемяко десять раз побывал в борющемся Донбассе, на боевых позициях, знает о ситуации на фронте не понаслышке.

- Владимир Владимирович дал правильную оценку этому преступлению против своей страны, против своего народа, - прокомментировал губернатор Приморья. – Выступление неуместно в то время, когда наши ребята стоят на позициях и поливают кровью землю, удерживая освобожденные территории.

Я обращаюсь к своим землякам - бойцам ЧВК «Вагнер», тем, кто родился, жил в Приморье, кто поступил отсюда в эту организацию.

Сейчас самое разумное вернуться непосредственно в места своей дислокации, чтобы спасти себя и свою честь, которую они стяжали в боях за Бахмут и Соледар, и за другие населенные пункты. Вы не должны допустить того, чтобы стать преступниками против своей страны, против своей Родины, зачеркнуть все то хорошее, что было связано с ЧВК «Вагнер».

Сейчас они идут по этому пути. Это путь преступный, он никогда ни к чему хорошему не приведет. Вся страна поддерживает президента, вся страна сейчас думает только об одном – что нельзя в этот момент, в этот час, когда наступает противник, затевать смуту. Это называется ударом в спину.

Считаю действия ЧВК в нынешней обстановке безответственными, когда личные амбиции и недовольства тем или иным руководителем начинают угрожать государству. Я уверен, что наши бойцы, которые сегодня находятся на передовых позициях, а приморцев там достаточно много, адекватно воспримут нынешние события.