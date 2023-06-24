Катастрофа на “Титане” началась с резкого набора забортной воды

Батискаф "Титан" с экипажем отправился в экспедицию к затонувшему "Титанику" и потерпел крушение. Фото: REUTERS

Что произошло с батискафом компании OceanGate, обломки которого поисковые группы обнаружили в нескольких сотнях метров от носовой части “Титаника”? Свою версию событий на борту аппарата “Титан” рассказал “Комсомолке” капитан 1 ранга Игорь Курдин, действующий председатель Санкт-Петербургского клуба моряков-подводников.

- Как известно, связь с батискафом была прервана через 1 час 45 минут после начала погружения, - рассуждает Игорь Кириллович. - Общее время спуска к “Титанику”, осмотра остатков корабля и подъема на поверхность составляет 8 часов. Поэтому мы легко можем понять, на какой стадии произошла нештатная ситуация. Батискаф - это ведь не подводная лодка, этот аппарат движется с очень небольшой скоростью - не более 5-6 км/ч. Как по горизонтали, так и по вертикали. Я полагаю, что батискаф успел погрузиться на глубину около 2000 метров, напомним, что “Титаник” лежит на отметке 3800 метров. Далее случилось что-то неординарное. Мне, как подводнику, представляются вероятными два варианта: либо это пожар внутри батискафа, связанный с аккумуляторными батареями - это довольно часто бывает на подводных лодках. Либо с разгерметизация прочного корпуса батискафа - в моем понимании это наиболее приоритетная версия. Аппарат не новый (он использовался для глубоководных погружений с 2021 года- Ред.), не проходил должной сертификации, и многократно погружался на большую глубину.

- Анатолий Сагалевич, создатель легендарных глубоководных аппаратов “Мир”, выдвигает версию, что это был своего рода взрыв пневматической бомбы - углепластиковый корпус, внутри которого находился большой объем воздуха, не выдержал давления и лопнул. Как разворачивались события на ваш взгляд?

- В моем понимании все началось с несанкционированного резкого поступления забортной воды внутрь аппарата. Он быстро начал заполняться водой и резко пошёл вниз. В итоге давление стало стремительно возрастать и прочный корпус просто разорвало. Это было подобно взрыву, который и зафиксировала аппаратура гидроакустической службы. В этом я с Сагалевичем абсолютно согласен. Прочный корпус аппарата треснул, как яичная скорлупа, на дно он упал уже в виде обломков. Тела экипажа невозможно будет найти, их просто разорвало из-за разницы давления.

- Люди погибли мгновенно?

- Да, потому что у меня тоже были случаи поступления забортной воды - в подводной лодке очень много входных и выходных отверстий. И на батискафе их тоже хватает - для манипуляторов, для прожекторов и прочего оборудования. Когда происходит разгерметизация корпуса на глубине 2000 метров, там такое давление, что струя воды может перерезать человека пополам. Естественно, гибель людей была мгновенной.

Единственным способом самоспасения аппарата - это предусмотрено его конструкцией - мог быть аварийный сброс балласта. “Титан” имел небольшую положительную плавучесть. На наших лодках запас плавучести составляет 28%, здесь где-то 2-3 процента. Сброс балласта позволяет ему под действием собственной плавучести всплыть на поверхность. Этого не произошло, значит всё случилось быстро и скоротечно.

- Эксперты грешат на конструкцию батискафа: во-первых, корпус сделан из хрупкого углепластика. Во-вторых, аппарат построен в форме цилиндра, а не сферы. А цилиндрическая форма хуже держит давление.

- Тут сложно говорить, потому что мы видим оболочку аппарата, а как он устроен внутри я не знаю. И не привык говорить, о том, чего не видел. Я бы посмотрел в сторону проведения обязательных технологических работ и тестов. Выполнялся ли этот регламент? Подводная лодка любой страны перед выходом в море и особенно перед погружением всегда проходит проверку прочного корпуса на герметичность. Это обязательная процедура. Вытяжными вентиляторами выкачивается воздух из подводной лодки - там разница в давлении небольшая, но достаточная для проверки. Потом контур закрывается и мы смотрим на динамику изменения давления внутри прочного корпуса. Если оно совпадает с расчётным, мы говорим - “стоп” и командир делает запись в судовом журнале “прочный корпус герметичен”. Делались ли подобные проверки перед спуском аппарата - я не знаю. Кроме того, раз в год аппарат, который погружается на такие серьёзные глубины, должен проходить гидравлические испытания. Именно на ту расчетную глубину, на которую он должен погружаться. Проверялся ли “Титан” таким образом - я тоже не знаю. Но мы знаем, что он многократно погружался на очень большие глубины, а любой корпус - не важно из чего он сделан - рассчитан на определенное количество погружений и имеет предел усталости. Потому что каждый раз при погружении корпус сжимается, а потом при всплытии - разжимается. Возможно, материал устал и начал незаметно разрушаться.