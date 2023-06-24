Пригожин принял предложение Лукашенко: ЧВК "Вагнер" разворачивает колонны и уходит

О том, что Лукашенко договаривался с Пригожиным, рассказала пресс-служба белорусского лидера. Фото: EAST NEWS

О том, что Лукашенко договаривался с Пригожиным, рассказала пресс-служба белорусского лидера. В сообщении говорится, что еще ранним утром Владимир Путин рассказал Александру Лукашенко «о ситуации на юге России с частной военной компанией Вагнер». Тогда оба президента договорились действовать сообща.

После этих переговоров дополнительно уточнил информацию по своим каналам и связался с руководителем ЧВК Вагнер Евгением Пригожиным. Как говорится в сообщении пресс-службы, переговоры были проведены «по согласованию с Президентом России».

Эти переговоры длились в течение всего дня. И в результате Лукашенко и Пригожин пришли к тому, что недопустимо развязывать «кровавую бойню на территории России».

Александр Григорьевич предложил остановить «вооруженных лиц компании Вагнер на территории России». Пригожин предложение президента Белоруссии принял. Кроме того, они договорились, что делать дальше, какие шаги делать по «деэскалации напряжения».

«На данный момент на столе - абсолютно выгодный и приемлемый вариант развязки ситуации, с гарантиями безопасности для бойцов ЧВК Вагнер», - говорится в сообщении пресс-службы президента Белоруссии.

Особо отмечается, что в течение дня Президент Белоруссии Александр Лукашенко провел два совещания с силовым блоком страны.

Пригожин в свою очередь подтвердил, что разворачивает колонну. Он заявил, что не дошел до Москвы 200 километров.

«Сейчас наступил момент, когда кровь может пролиться. Понимая всю ответственность за то, что будет пролита русская кровь с одной из сторон — мы разворачиваем свои колонны и уходим в обратном направлении в полевые лагеря согласно плану».

Согласно какому плану, когда он был составлен, и что из себя представляет, он не пояснил.