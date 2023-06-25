Бактерии-монстры адаптировались к лекарствам: как человечеству спастись от страшного сценария

Спасаясь от коронавируса, человечество поставило рекорд по применению антибиотиков. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

ГОНКА НА ВЫЖИВАНИЕ

О том, что бактерии - возбудители инфекций способны становиться нечувствительными к антибиотикам, предупреждал еще Александр Флеминг, открывший пенициллин.

- В 1945-м году в своей нобелевской речи ученый сказал: если антимикробные препараты вводить в бактериальную среду в низких дозах, то чувствительность к антибиотикам снижается, - напомнил начальник управления Научного центра экспертизы средств медицинского применения Ренад Аляутдин, выступая на сессии ПМЭФ-2023 «Антибиотики и безопасность: как сохранить эффективность антибактериальных препаратов». - Вся история человечества [со времени открытия антимикробных веществ] - это борьба, гонка на выживание с бактериями, которые все больше приспосабливаются к существующим лекарствам. Например, тетрациклины 1-го поколения уже практически неэффективны. Потому что бактерии выработали своеобразные насосы, которые выкачивают такие антибиотики из клетки. Перед учеными встала задача создать препарат, который обходил бы этот насос. Разработали новый антибиотик. Но насос снова видоизменился, и опять возникла резистентность, - описал эксперт.

- Устойчивость к антимикробным препаратам - неизбежный биологический феномен, - разводит руками главный внештатный специалист по клинической микробиологии и антимикробной резистентности Минздрава России Роман Козлов. - Бактерии появились на Земле более 4 млрд лет назад, намного раньше людей. Они обладают уникальными механизмами для выживания. Устойчивость [к тем или иным препаратам] возникает буквально каждый день.

При этом некоторые виды микробов становятся более успешными, превращаясь в супербактерии, рассказал эксперт. Перед такими монстрами бессильны большинство существующих лекарств. «Появилась, например, уникальная синегнойная палочка, устойчивая к карбапенемам. Это препараты резерва, которые долгое время считались последней надеждой человечества», - рассказал Козлов.

ГЛОТАЕМ ТАБЛЕТКИ ПО ПЕРВОМУ ЧИХУ

Одной из основных причин роста резистентности (устойчивости) бактерий к антибиотикам специалисты в один голос называют нерациональное применение таких лекарств. Образно говоря, чем чаще, по поводу и без повода мы заливаем микробы антибиотиками, тем больше возможностей адаптироваться, разработать «противоядие» появляется у бактерий. Как говорится, ничего личного - классическая эволюция, приспособление к выживанию в новых условиях.

- В 2000-е годы употребление антимикробных препаратов выросло в среднем на 67%, - озвучила пугающие данные замруководителя Роскачества Юлия Михалева. - И речь не только о медицине. По последним данным до 70% препаратов, применяемых в животноводстве, - антибиотики. А потом мы едим молоко, творог, сыр, мясо… Рост антибиотикорезистентности - огромная проблема. Есть прогнозы, что к 2050-му году до 50% смертности во всем мире будет вызвано устойчивостью бактерий к антимикробным препаратам.

Увы, жители нашей страны, как и большинства стран мира, привыкли глотать антибиотики едва ли не как витаминки. «По первому чиху», - описала излюбленный пациентами принцип директор ЦНИИ организации и информатизации здравоохранения Ольга Кобякова.

- В 2022 году мы провели исследование, чтобы выяснить отношение россиян к антибиотикам, - рассказала эксперт и перечислила самые впечатляющие результаты:

* Более половины опрошенных в течение последнего года принимали антимикробные препараты. Треть граждан делали это без назначения врача. Причем, 65% знали, что так поступать нельзя.

* Самые распространенные причины неоправданного глотания антибиотиков такие: признаки ОРВИ (тот самый «первый чих»), повышение температуры, кашель, боль в горле и даже головная боль.

* Некоторые считают нужным пропить антимикробные таблетки «для профилактики» (!). Ну и, конечно же, полечиться ими от ковида.

«Более чем в двух третях случаев (72,5%) пациенты принимали антибиотики необоснованно», - резюмировала Кобякова.

БУМ, КОТОРЫЙ ПОРОДИЛ КОВИД

Мощную медвежью услугу нам и помощь бактериям оказала пандемия CОVID-19. Употребление антибиотиков подскочило многократно. «Ковид породил бум применения антибактериальных препаратов, многие люди закупали их впрок. Чего греха таить, сами медработники в этом (ажиотаже и росте применения антибиотиков. - Ред.) тоже поучаствовали. Сейчас бум прошел?», - просила Ольга Кобякова у главы Росздравнадзора Аллы Самойловой. «По данным системы маркировки движения лекарственных препаратов (МДЛП) сегодня потребление антибиотиков вернулось к доковидному периоду», - ответила руководитель ведомства. Однако, по признанию специалистов, несколько лет зашкаливающего злоупотребления такими лекарствами аукнутся нам так, что мало не покажется (подробнее см. ниже).

Еще в 2017 году было введено правило, по которому антибактериальные препараты в России должны продаваться исключительно по рецепту врача. Однако на практике эта норма соблюдается далеко не всегда. «На 2-м месте среди причин, из-за которых мы блокируем сайты, продающие лекарственные средства, стоит реализация рецептурных препаратов при отсутствии рецепта (на 1-м месте - онлайн-торговля медикаментами без соответствующих разрешений)», - рассказала Самолова. И заверила: «Мы добьемся, чтобы аптеки перестали продавать антибиотики без рецепта врача». При этом нужно повышать доступность медпомощи для пациентов - чтобы у больного человека была возможность вовремя получить рецепт, отметили эксперты.

«ЭТО БЫЛО ОГРОМНОЙ ОШИБКОЙ»

Так оценил беспрецедентный уровень применения антибиотиков в разгар пандемии главный пульмонолог Минздрава, доктор медицинских наук Сергей Авдеев. И у нас в стране, и во всем мире очень большое количество пациентов получали азитромицин, напомнил врач в интервью «КП». «Можно ли ожидать, что такое массивное назначение препарата приведет к росту антибиотикорезистентности? Безусловно. Азитромицин относится к классу антибиотиков макролидов. У нас и до коронавируса ситуация с устойчивостью бактерий к макролидам была неблагоприятной. Во многих регионах резистентность пневмококков к таким препаратам превышает 30, 40 и даже 50 процентов», - описал ужасающую картину профессор Авдеев. На практике это значит, что каждому третьему, а где-то и каждому второму пациенту традиционные препараты против воспаления легких, вызванного пневмококками, просто не помогут. Придется проходить повторные курсы лечения с назначением других антибиотиков. А круг пока еще эффективных препаратов все больше сужается...

В группе риска могут оказаться люди, подхватившие грипп и прочие ОРВИ, дающие осложнения в виде пневмонии. А также пациенты с бронхитами, гайморитами и многими другими заболеваниями.

ВОПРОС-РЕБРОМ

Как спасаться будем?

Эксперты на ПМЭФ призвали к более сознательному применению антибиотиков, просвещению населения, а также к усилению профилактики инфекций - это снизит необходимость применения антимикробных лекарств. Так, можно привиться от пневмококка, от гриппа, осложнения которого требуют приема антибиотиков.

На вопрос, что нас ждет к 2050-му году профессор Роман Козлов ответил так:

- Я считаю, что Армагеддон все-таки не наступит. Нас ждет век новых технологий. Уже известно более 160 лекарственных молекул с антимикробным действием. Да, бактерии будут продолжать сопротивляться, а нам нужно продолжать работать.