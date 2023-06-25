Похудевшая на 15 кило Пегова рассказала о проблемах со здоровьем

Ирина Пегова. Фото: Борис КУДРЯВОВ

Ирина Пегова 18 июня отметила 45-летие, но выглядит актриса гораздо моложе своих лет. Готовясь к юбилею, звезда сильно похудела. Ирина рассказывала, что скинула целых 15 килограммов. Артистка в отличной форме, правда, здоровье все же немного подводит ее. В соцсетях Пегова сообщила, что у нее ухудшилось зрение.

Сейчас артистка отдыхает в спа-отеле в Подмосковье. Актриса сфотографировалась в очках и с книгой в руках. В подписи к фото Ирина сообщила, что помимо близорукости у нее развилась еще и дальнозоркость.

«Все, дожила при -8, +1 прибавилось! Читаю в очках!» - написала Пегова в социальной сети.

В подписи к фото Ирина сообщила, что помимо близорукости у нее развилась еще и дальнозоркость. Фото: соцсети.

Артистка искренне наслаждается небольшим отпуском, который, по ее словам, она может позволить себе нечасто. Зато сейчас у нее получилось «остаться наедине с собой и своим телом».

«Для меня как спасительный круг, где можно вновь обрести себя, вспомнить себя забытую, запыленную Москвой, вернуть свои настройки, в которых мне хорошо! Я приезжаю сюда, как показывает практика раз в полтора года, нужно чаще… Тело и душа требует!» - рассказала актриса.

Ирина Пегова – одна из самых востребованных российских актрис: она снимается в кино, в сериалах и играет ведущие роли в МХТ имени Чехова. Кроме того, Ирина активно занимается танцами.

У актрисы есть дочь – 17-летяя Татьяна. Ирина родила ее в браке с актером Дмитрием Орловым. Пара рассталась, когда их дочке было пять лет – в 2011 году. Развестись мирно у супругов не получилось, они со скандалом делили имущество через суд. В итоге Ирине с дочкой достались московская квартира и дом в Нижегородской области.

Орлов вскоре женился во второй раз, а вот Пегова так и не устроила свою личную жизнь. Актриса признается, что дочка была бы не против, если б она снова вышла замуж, и даже предлагает ей кандидатов в мужья.

- Она хочет выдать меня замуж, подыскивает женихов, - рассказывала Ирина в одном из интервью. – Говорит: «Мам, было бы прикольно, если бы ты обратила внимание на…». Моя дочь – ангел.