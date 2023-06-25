«Мы в соседних палатах лежали»: Сергей Проханов раскрыл подробности операции Аллы Пугачевой

Алла Пугачева. Фото: кадр видео.

Звезда фильма «Усатый нянь» Сергей Проханов рассказал, как чуть не умер из-за проблем со здоровьем. В шоу Леры Кудрявцевой «Секрет на миллион» режиссер поведал, что сначала пережил микроинсульт, а спустя некоторое время у него начались серьезные проблемы с желудком. Ранее, еще в 2012 году, у него были проблемы с сердцем. Проханов перенес операцию. Он попал в больницу, одновременно с Аллой Пугачевой. Певице также сделали операцию в Центре сердечно-сосудистой хирургии имени Бакулева.

По словам Проханова, артистке, как и ему, ставили стенты.

«У Лео Бокерия мы себе стенты поставили. В соседних платах лежали. Ей восемь поставили, а мне два», - рассказал режиссер.

В не менее серьезную ситуацию Проханов попал, когда у него внезапно открылось желудочное кровотечение. Актер говорит, что до сих пор не знает, как он выжил тогда. Когда с ним случился приступ, он был дома один.

«Я еле-еле добрался до постели и как-то позвонил в скорую. Я даже не представлял, что со мной такое может случиться. Скорая забрала, но я думал, что домой уже не вернусь», - говорит Проханов.

Сергей Проханов в шоу «Секрет на миллион». Фото: кадр видео.

Выйдя из больницы, режиссер сел на жесткую диету, благодаря которой похудел на 20 килограммов. Еще одним серьезным испытанием для него стал микроинсульт, который случился с ним в бассейне. Его тренер вызвал скорую, когда Сергей почувствовал сильное головокружение. По словам артиста, никаких последствий микроинсульт не оставил. Правда, на некоторое время у актера пропала речь, но она быстро вернулась.

Алла Пугачева не раз упоминала, что у нее были проблемы с сердцем. Операций стентирования артистка перенесла не одну, а несколько – их ей делали в разные годы и в разных клиниках. Стенты – это самый щадящий метод решения проблемы при сужении сосудов. Стентирование применяют для расширения коронарных сосудов.

Раньше певица много курила, любила плотно покушать и не чуралась крепкого алкоголя. После операции на сердце с этими вредными привычками пришлось расстаться. Кроме проблем с сердечно-сосудистой системой 74-летняя звезда страдает и от других недугов. Несколько лет назад у нее диагностировали сахарный диабет. Кроме того, артистку мучают больные суставы, из-за которых она с трудом ходит.