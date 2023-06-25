Проходящий реабилитацию Роман Костомаров оказался в долгах

Фигурист Роман Костомаров. Фото: Даниил ОПАРИН

Роман Костомаров, который уже почти полгода находится в Коммунарке, постепенно возвращается к жизни. Победив тяжелейшую пневмонию, осложнённую некрозом тканей и ампутацией конечностей, фигурист не теряет надежды вернуться на лёд. Однако впереди долгий путь.

По информации источников из медучреждения, знаменитый пациент сейчас проходит этап протезирования: "Он пробует протезы и даже пытается тренироваться с ними, так как не хочет завершать карьеру".

Победителя Олимпиады 2006 года и дважды чемпиона мира по танцам на льду во всем поддерживают близкие друзья, в том числе хореограф Илья Авербух, в шоу которого Костомаров был постоянным участником. Так, часть прибыли от ежегодного всероссийского тура "Ледникового периода" Авербух передал семье фигуриста: эти деньги пошли на лечение и реабилитацию.

Между тем, как стало известно KP.RU, Роман Костомаров попал в список должников ФНС, не оплатив налоги за прошлый год на сумму 112 тысяч рублей. Видимо, семье чемпиона сейчас совсем не до этого: жена Оксана Домнина с первых дней госпитализации буквально поселилась в больнице, посвятив себя главной цели - поставить мужа на ноги. И ближайшее окружение не сомневается: Костомаров непременно справится.

- Роман очень сильный. Я точно знаю, что все будет хорошо, - поделилась на днях Татьяна Навка. - Он активно проходит реабилитацию, есть положительная динамика. Его семья, мы все - его товарищи, друзья и коллеги - рядом. И миллионы людей со всей страны поддерживают его. Он это знает, и это придает ему сил.