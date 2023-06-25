Илюша живет с дырой в голове и «за ручку» с мамой

Год назад Илюша родился в одной из казахстанских больниц совершенно здоровым ангелоподобным блондином

Вся жизнь годовалого Ильи - «за ручку» с мамой. Даже дома. Только под присмотром и жестким контролем, а то и на руках. Только представьте себе, что при этом ощущает мальчишка, который сам прекрасно стоит и ходит, но его не пускают! Особенно во дворе, когда мимо, недоуменно косясь на «маменькиного сынка», проносятся ватаги других малышей. А ему нельзя, потому что один резкий поворот головы, падение, и может случиться непоправимое, ведь часть мозга Илюши не защищена костью, пульсирует прямо под кожей и очень уязвима. Мальчик просто стоит с мамой за ручку и «дышит воздухом», потому что так надо. И уже даже не плачет от горя. Он в нем живет.

Год назад Илюша родился в одной из казахстанских больниц совершенно здоровым ангелоподобным блондином, над которым сюсюкали не только родители, но и прохожие. Внешне все было хорошо, развитие шло своим чередом, но на одном из осмотров доктор, озабоченно ощупав голову малыша, сообщила маме неприятную новость – кости черепа – там, где у младенцев «родничок» - срослись слишком рано. В норме они остаются в подвижном состоянии пока ребенок и его головной мозг не перестают расти. Преждевременное срастание чревато проблемами неврологического характера. В общем, поторопился Илюшка стать взрослым.

Поставили диагноз: краниосиностоз (преждевременное сращение костей черепа). Успокоили родителей, что простая операция все исправит. В идеале так и должно было произойти – любой опытный хирург грамотно рассек бы кости черепа там, где нужно, и жил бы дальше Илья, не зная забот. Но опытных хирургов не нашлось. Казахстанские доктора удалили больше костной ткани в месте сращения, чем было нужно. Так в четыре месяца здоровый мальчик Илья начал свое превращение в инвалида.

Из-за дефекта костей стала западать и утолщаться лобная часть черепа — она тоже мешает развиваться нервной системе малыша. Правая глазница более узкая, чем левая, изменилось положение глазного яблока, из-за чего стало развиваться косоглазие и падать зрение. У ребенка нарушилась координация и началась задержка психоречевого развития.

И все это только «цветочки», ведь Илье только годик. А дальше начнутся насмешки, издевательства - жестокие игрушки, столь нежно любимые обществом. Причем, Илья все будет отлично понимать, ведь интеллект у него сохранен. Страшное, болезненное одиночество и ярлык инвалидности – таково будущее несчастного ребенка, если не исправить все прямо сейчас. А возможность есть.

Московские хирурги Морозовской больницы берут мальчика на лечение и готовы все исправить. Но бесплатно операцию провести невозможно, потому что титановые пластины, которые заменят кости черепа, стоят очень дорого. Всего на лечение требуется один миллион рублей. Родители ребенка вывернули карманы, влезли в долги, кинули клич по знакомым, но удалось собрать только половину суммы. Лечение нужно очень срочно, врачи торопят и ждут мальчика со дня на день. Пожалуйста, помогите собрать недостающие 524 320 рублей и спасти малыша!

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