Цены без тормозов: поездки на такси могут подорожать уже в сентябре

Уже этой осенью цены на такси в России могут вырасти в несколько раз из-за новых правил для агрегаторов Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

ЧТОБЫ СТРАХОВКА НЕ ПОДВЕЛА

Наши люди на такси ездят не только в булочную, но и к друзьям, и на работу, и на рынок – да мало ли. Многие россияне нашли в такси реальную альтернативу как личному авто, так и общественному транспорту. Для поездок на дальние расстояния, конечно, это не самый выгодный и удобный вариант, а вот по городу путешествовать на такси очень даже удобно – и подъехать можно прямо к нужному месту, и о парковке думать не нужно. Да и не слишком дорого обходится в среднем поездка. И вот это важное преимущество, похоже, такси могут скоро утратить. А все дело в том, что скоро в этой сфере начнут действовать новые правила.

Одно из новшеств - компании и ИП, имеющие разрешение на работу в такси, будут обязаны страховать ответственность за причинение вреда жизни или здоровью пассажира минимум на два миллиона рублей. ОСАГО при этом тоже никто не отменял. Но по обычному страховому полису пострадавший пассажир такси до сих пор мог рассчитывать на выплату лишь в 500 тысяч рублей (максимум), в то время как пассажиров автобусов страхуют на выплаты в 2 млн рублей.

Эту несправедливость призван исправить закон об обязательном страховании пассажиров легковых такси, который подписал 24 июня Президент Владимир Путин. Правда, вступит в силу закон только 1 сентября 2024 года. Именно с этой даты на такси будет распространяться система обязательного страхования гражданской ответственности перевозчиков перед пассажирами (ОСГОП). В итоге максимальная выплата при смерти пассажира такси вырастет до 2,025 миллиона рублей, а в счет возмещения вреда здоровью он сможет претендовать на сумму до 2 млн рублей.

ЗА ЧТО БУДУТ ШТРАФОВАТЬ

А уже этой осенью цены на такси в России могут вырасти в несколько раз из-за новых правил для агрегаторов – то есть служб, которые принимают заказы клиентов и раздают их таксистам. Госдума в первом чтении приняла законопроект, который предусматривает штрафы до 500 тысяч рублей агрегаторам за передачу заказов водителям, не имеющим официальной лицензии.

Штрафы для граждан, согласно законопроекту, составят 1-3 тысячи рублей, для должностных лиц — 20-30 тысяч, для юридических лиц — от 100-200 тысяч рублей. За повторное нарушение в течение года штрафы еще выше: для граждан 3-5 тысяч, для должностных лиц —30-50 тысяч, рублей, для юрлиц — 200-500 тысяч.

При этом специальную лицензию имеет сейчас в лучшем случае один из пяти таксистов. Ведь для ее получения должен быть оформлен полис ОСАГО на пассажирские перевозки, цена которого может составлять несколько десятков тысяч рублей. Кроме того, страховые компании нередко вообще отказывают таксистам в выдаче полиса. В случае принятия закона цены на услуги такси могут вырасти очень резко.

ДЛЯ ТАКСИСТОВ ПРОВЕДУТ АТТЕСТАЦИЮ

В сентябре 2023 года вступят в силу и основные положения Федерального закона 580 «О такси». Согласно новому закону, в такси смогут работать заключившие трудовой договор водители по найму, индивидуальные предприниматели (ИП) и самозанятые. Все водители и компании-перевозчики обязаны получить разрешение на работу в такси, для чего нужно будет пройти специальную аттестацию. Таксистов будут проверять на знание важных местных адресов – органы местного самоуправления, достопримечательностей, медицинских учреждений.

Информация о таксистах и службах такси будет храниться в специальных реестрах, в каждом регионе их будет три: реестр перевозчиков, реестр автомобилей и реестр служб заказа такси.

КОММЕНТАРИИ ЭКСПЕРТОВ

Действительно ли новые правила повлияют на стоимость поездки и сделают ли поездки безопаснее? Эти вопросы мы адресовали автоэкспертам.

Советник профсоюза таксистов, координатор движения «Стоп нелегал» Евгений Грэк:

- Это один из самых частых вопросов, который звучит – насколько поднимется поездка. У нас сейчас большая часть рынка монополизирована агрегаторами, которые устанавливают цены буквально из своей задней ноги. Сегодня одна поездка из точки А в точку Б может стоить 300 рублей, через час 500, а еще через день они могут уже полторы запросить. Поэтому – от какой цены отталкиваться. На мой взгляд, те цены, которые устанавливает агрегатор, ссылаясь на повышенный спрос, зачастую явно очень сильно завышены, - считает Евгений Грэк. – Что в результате получится, очень большой вопрос. На самом деле, очень много хороших посылов в новом законе (эксперт говорит о законе, предусматривающем штрафы за передачу заказов водителям, не имеющим официальной лицензии, - Ред.), но есть и вещи, которые под вопросом. Например, пункт об ответственности агрегаторов. Очень хорошая вещь, его не хватало. Но в том виде, как это написано, - исчезает ответственность за саму поездку, если все-таки допустили нелегала и если с пассажиром что-то случится. Чтобы компетентно обсуждать этот закон, не хватает сейчас нормативных актов, подзаконных актов, постановлений правительства, которые должны быть к нему написаны. И времени осталось не так много, а очень многих таких документов нет. Например, как будут контролировать водителя? Кто их будет проверять, не превратится ли это в продажу документов, как это у нас иногда происходит? Никаких движений на данный момент от агрегаторов не наблюдается, они явно придумали какие-то схемы. И дай бог, чтобы к сентябрю появились документы, которые закроют все лазейки.

Председатель Общественного совета по развитию такси Ирина Зарипова:

- Вопрос страхования рынка такси действительно стоит очень остро. Обязательное для легальной деятельности в такси ОСАГО сейчас дорого и сложно получить, а в 2024 году добавится и требование покупать полис ОСГОП. При этом уже сейчас альтернативой ОСГОП служат добровольные страховки от агрегаторов, которые защищают всех пользователей и водителей в масштабе, равном ОСГОП. Так как аналогичная страховка уже действует, вряд ли введение ОСГОП поможет сделать поездки явно безопаснее – только продублирует действующую практику. Принципиально важно, чтобы тарифы ОСГОП не стали кратно расти для такси, как росли тарифы ОСАГО в регионах, иначе при том же уровне безопасности существенно возрастет финансовая нагрузка на перевозчиков.

Если говорить про требования закона о такси, то на уровне регионов еще не все готово к вступлению в силу новых правил. Например, нужно больше времени на создание региональных реестров и адаптацию ко многим другим положениям. Возможно, отрасли будет нужен переходный период и отсрочка по вступлению в силу некоторых требований.

Соруководитель рабочей группы операторов электронных платформ заказа такси при РСПП Юрий Богданов:

- Новый закон о такси уже предусматривает ответственность агрегаторов за передачу заказов нелегальным перевозчикам. В случае нарушений агрегатор будет исключен из регионального реестра и потеряет право принимать и передавать заказы во всем регионе. Ограничение бизнеса на уровне региона влечет огромные финансовые потери для агрегатора и нет более существенного стимула следовать всем требованиям. Сопутствующие штрафы в таких условиях выглядят недоработанной мерой и не вполне соответствуют духу уже принятого закона о такси.

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