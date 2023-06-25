В Тюмени на передвижной выставке рассказывают о развитии железных дорог в России

Глава региона подчеркнул, что выставка имеет просветительское начало. Фото: Сергей Куликов / Тюменская область сегодня.

В Тюмени открылась передвижная стендовая выставка «Развитие железных дорог в России под покровительством императорского дома Романовых» в музейном комплексе имени И.Я. Словцова.

Напомним, что начало строительства знаменитой Транссибирской магистрали положил сын императора Александра III, Николай. Он в присутствии 300 человек на месте закладки Уссурийского участка будущего Транссиба и Владивостокского железнодорожного вокзала 19 мая 1891 года собственноручно лопатой наложил в тачку землю и отвез ее на полотно будущей железной дороги.

— Благодаря реализации проекта по строительству Транссибирской магистрали Россия стала связанной страной, появились новые возможности для развития. 110 лет назад железная дорога прошла через Тюмень, и это определило роль нашего города, нашей области в судьбе нашей страны, — заявил губернатор Тюменской области Александр Моор.

На выставке рассказывают об интересных фактах истории железной дороги

Глава региона подчеркнул, что выставка имеет просветительское начало. А ее передвижной формат позволит экспонировать выставку в разных муниципалитетах Тюменской области. Гостям рассказали историю создания Великого Сибирского пути, как на него повлияло развитие и освоение природных богатств. Объяснили экономическую и стратегическую важность Транссиба, который обеспечил преодоление огромных расстояний без использования паромных переправ и железнодорожные выходы из Европы к тихоокеанским портам и железнодорожным путям в Азию.

— Мы не должны забывать, что непрерывность исторической памяти есть залог нашего будущего успеха, благополучия нашей страны, — добавила председатель наблюдательного совета фонда содействия возрождения милосердия и благотворительности «Елисаветинско-Сергиевское просветительское общество» Анна Громова.

Одна из посетительниц выставки Мария Юркова поблагодарила организаторов и отметила, что такие важные познавательные мероприятия, посвященные истории государства должны проходить чаще и охватывать разную аудиторию.

Уникальная экспозиция проедет по городам Сибири и завершится во время международного форума в сентябре 2023 года во Владивостоке. Кстати, ознакомиться с выставкой можно и в онлайн-путеводителе.