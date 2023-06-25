Россия
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Россия
Москва
+17°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество25 июня 2023 17:10

В Тюмени на передвижной выставке рассказывают о развитии железных дорог в России

Начало строительства знаменитой Транссибирской магистрали положил сын императора Александра III
Виктория Гаврик
Глава региона подчеркнул, что выставка имеет просветительское начало. Фото: Сергей Куликов / Тюменская область сегодня.

Глава региона подчеркнул, что выставка имеет просветительское начало. Фото: Сергей Куликов / Тюменская область сегодня.

В Тюмени открылась передвижная стендовая выставка «Развитие железных дорог в России под покровительством императорского дома Романовых» в музейном комплексе имени И.Я. Словцова.

Напомним, что начало строительства знаменитой Транссибирской магистрали положил сын императора Александра III, Николай. Он в присутствии 300 человек на месте закладки Уссурийского участка будущего Транссиба и Владивостокского железнодорожного вокзала 19 мая 1891 года собственноручно лопатой наложил в тачку землю и отвез ее на полотно будущей железной дороги.

— Благодаря реализации проекта по строительству Транссибирской магистрали Россия стала связанной страной, появились новые возможности для развития. 110 лет назад железная дорога прошла через Тюмень, и это определило роль нашего города, нашей области в судьбе нашей страны, — заявил губернатор Тюменской области Александр Моор.

На выставке рассказывают об интересных фактах истории железной дороги

На выставке рассказывают об интересных фактах истории железной дороги

Глава региона подчеркнул, что выставка имеет просветительское начало. А ее передвижной формат позволит экспонировать выставку в разных муниципалитетах Тюменской области. Гостям рассказали историю создания Великого Сибирского пути, как на него повлияло развитие и освоение природных богатств. Объяснили экономическую и стратегическую важность Транссиба, который обеспечил преодоление огромных расстояний без использования паромных переправ и железнодорожные выходы из Европы к тихоокеанским портам и железнодорожным путям в Азию.

— Мы не должны забывать, что непрерывность исторической памяти есть залог нашего будущего успеха, благополучия нашей страны, — добавила председатель наблюдательного совета фонда содействия возрождения милосердия и благотворительности «Елисаветинско-Сергиевское просветительское общество» Анна Громова.

Одна из посетительниц выставки Мария Юркова поблагодарила организаторов и отметила, что такие важные познавательные мероприятия, посвященные истории государства должны проходить чаще и охватывать разную аудиторию.

Уникальная экспозиция проедет по городам Сибири и завершится во время международного форума в сентябре 2023 года во Владивостоке. Кстати, ознакомиться с выставкой можно и в онлайн-путеводителе.

КАРТИНА ДНЯ