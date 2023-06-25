Герой спецоперации «Z» младший сержант Мазяргов вопреки всему доставил боеприпасы на передовую

Продолжаем знакомить с героями спецоперации «Z» - участниками боевых действий на Донбассе. Фото: Александр КОЦ

Продолжаем знакомить с героями спецоперации «Z» - участниками боевых действий на Донбассе. Рядовыми, сержантами, ефрейторами и офицерами, что проявили свой профессиональный опыт, характер и выполнили боевые задачи. Их решимости, напористости и боевому опыту в Минобороны России, в подразделениях милиции Донецкой и Луганской Народных республик дают самую высокую оценку.

Наши герои сорвали атаки и предотвратили контрнаступления националистов, за что и получили государственные награды. Но служат они не ради похвал. Военнослужащие уверены, что у врага нет шансов на успех, потому что Донбасс и Россия сражаются за правое дело.

«В том и особенность исключительных натур, что они видят вредное и опасное там, где другие не видят ничего особенного, или видят даже хорошее», - говорил генералиссимус Александр Суворов, который не проиграл ни одного сражения. А а еще повторял свои знаменитые слова: «Всякий воин должен понимать свой маневр!».

ЗАСЫПАЛ ОГНЕВЫЕ ТОЧКИ ВРАГА МИНАМИ

Рядовой Степан Ивченко

Рядовой Степан Ивченко Фото: Минобороны РФ

«В ходе выполнения боевых задач минометный расчет под командованием рядового Степана Ивченко осуществлял огневую поддержку обороняющимся подразделениям российских мотострелков на одном из тактических направлений. В условиях артиллерийских контрударов противника Степан обеспечил непрерывное ведение огня по наступающим боевикам.

Благодаря умелому руководству Ивченко прицельным огнем миномета в ходе наступления противника было подавлено более 30 огневых точек украинских националистов. Мужественные и профессиональные действия рядового Степана Ивченко позволили не допустить прорыва обороны противником. Понеся существенные потери, националисты были вынуждены откатиться на исходные рубежи».

РАЗБИЛ ПОРЯДКИ АТАКУЮЩИХ НАЦИОНАЛИСТОВ

Младший сержант Алексей ГРЕКОВ

Младший сержант Алексей Греков Фото: Минобороны РФ

«Артиллерийскому расчету, в составе которого действовал младший сержант Алексей Греков, поступила задача на уничтожение вражеской техники, выдвинувшейся в направлении позиций российских войск. Оперативно наведя орудие на цель, расчет Грекова приступил к поражению боевых бронированных машин врага. Националисты, стремясь подавить позиции российской артиллерии, открыли огонь по орудию Алексея. Несмотря на угрозу жизни, находясь под огневым воздействием со стороны боевиков, младший сержант продолжил выполнять задачу и вести огонь по противнику. Благодаря грамотным действиям расчета Грекова националисты потеряли 3 единицы бронетехники, а также большое количество личного состава, в результате чего были вынуждены отступить вглубь своей обороны. После того, как попытка наступления боевиков была сорвана, младший сержант Алексей Греков оперативно вывел орудие из зоны поражения вражеской артиллерии на новые огневые позиции и продолжил выполнять задачи по обороне занятых рубежей».

ВОПРЕКИ ВСЕМУ ДОСТАВИЛ БОЕПРИПАСЫ

Младший сержант Илья Мазяргов

Младший сержант Илья Мазяргов Фото: Минобороны РФ

«В ходе специальной военной операции младший сержант Илья Мазяргов выполнял задачи по подвозу боеприпасов батальонным тактическим группам российских Вооруженных Сил. С целью оперативного и бесперебойного снабжения подразделений неоднократно совершал рейсы в районы, расположенные в непосредственной близости от линии фронта. При выполнении очередной задачи Илья, осуществляя подвоз боеприпасов на позиции гаубичной самоходно-артиллерийской батареи, подвергся минометному обстрелу со стороны украинских боевиков, стремящихся лишить российские войска на передовой своевременного снабжения. Автомобиль, которым управлял Мазяргов, получил осколочные повреждения и потерял ход. Понимая важность доставки боеприпасов подразделениям, отражающим массированное наступление противника, Илья, рискуя собственной жизнью, под огнем артиллерии сумел восстановить работоспособность транспортного средства, после чего вывел его из зоны поражения вражеских минометов. Продвигаясь по пересеченной местности, Мазяргов обеспечил своевременную доставку боеприпасов на передовую. Благодаря своевременно доставленным младшим сержантом Ильей Мазярговым боеприпасов, гаубичная самоходно-артиллерийская батарея продолжила уничтожать бронетехнику наступающего противника на удалении от переднего края обороны, что существенно снизило атакующий потенциал боевиков и лишило их возможности вклиниться в нашу оборону».