Как спать на рабочем месте, да еще и деньги за это получать

Сами сотрудники называют эти спальные места «норами». Фото: Андрей АБРАМОВ

В советские годы сон на рабочем месте считался зазорным. Да и сейчас шеф вряд ли обрадуется, если увидит, как сотрудник давит щечкой на подушку в разгар дня. Хотя уже лет десять в ряде компаний дневной сон официально разрешен.

Забавно, что у нас зачинателями стали не модные компании, а Вооруженные силы. В армии - сначала в качестве эксперимента, а потом повсеместно - для срочнослужащих и обучающихся в военных вузах в распорядок дня включили дневной сон.

ПОЛЕЗАЙ В НОРУ

В общем, эксперимент какое-то время уже идет. Чтобы узнать, не разочаровались ли в нем боссы, мы пошли в московский офис Авито. Капсулы для сна компания у себя впервые поставила в 2014 году. Первое время большим спросом они не пользовались: это были открытые полки, как в плацкарте.

- Мы поняли, что нужно сделать место более уютным: добавить шторку, розетку и освещение, - рассказывает административный менеджер офиса Анна Измайлова.

Мы находимся в офисном закутке, который венчает табличка «Норы». С десяток укромных местечек, куда можно забраться. Внутри пара пледов и подушки. Есть розетки, лампочка и вентиляция. Просторно: войдут трое взрослых людей. А еще тихо - как тарабанят по клавиатурам, не слышно.

Место, замечу, опасное: хоть и нет мягкой перины и шелковых простыней, но проспать можно не один час.

- Офис открыт круглосуточно. У сотрудников нет обязаловки приезжать к девяти утра и досидеть до шести вечера. Есть люди, которые приходят в восемь вечера, под утро ложатся подремать, встают и общаются с другими коллегами. У нас есть душевые, фены, утюг, напитки, снэки для сотрудников бесплатно…

- Я понял: это хитрый ход, чтобы человек оставался тут как можно дольше…

- Желательно вообще круглосуточно! - отшутилась собеседница. - Эффективность измеряется не количеством часов, которые человек смотрел в компьютер, а решением рабочих задач.

Негласный сончас в компании начинается ближе к трем часам дня. В это время половина шторок на «норах» задернуты. Хотя ветераны офиса вспоминают - до пандемии могли быть заняты вообще все капсулы.

Капсулами активно пользуются иногородние, которые прилетают на пару дней в командировку: удобно отдохнуть после долгого перелета.

- Рекорд у нас поставил молодой человек, который две недели прожил в капсуле. Он съехал со съемной квартиры, а пока искал новую, жил в офисе. Разрешения ни у кого из начальства не спрашивал. У нас тут демократия…

В других городах страны у компании капсул для сна нет. Анна объясняет, что дело не в столичных приколах. Просто в регионах у сотрудников фиксированный график.

Ушки на подушке. Фото: Дмитрий ПОЛУХИН

ЭФФЕКТИВНО, ДА НЕ ДЛЯ ВСЕХ

Среди современных кадровиков единодушного мнения насчет дневного сна нет.

- Баловство! - говорит эксперт по персоналу Евгения Тудалецкая. И уточняет: - Если речь идет о компании с обычным восьмичасовым режимом. Уместнее разрешать дневной сон сотрудникам, которые получают зарплату за результат или их оплата почасовая. С таким перерывом человек может и десять часов на работе провести.

Руководитель службы по работе с персоналом компании Hopper IT Айгуль Билык приводит много ссылок на исследования - от Шанхая до Гарварда и Массачусетса, в которых ученые говорят об эффективности дневного сна.

- Более 40% россиян трудоспособного возраста спят меньше семи-восьми часов в сутки, а в крупных городах таких еще больше. Важно помогать сотрудникам сохранять баланс между работой и отдыхом, чтобы они могли поддерживать высокую работоспособность. Особенно «сиеста» актуальна для креативных специалистов и IT-компаний. Отрасли связаны с глубокой умственной работой, а короткий сон помогает перезагрузиться. Это лучшая альтернатива прокрастинации и бесконечным чаепитиям перед монитором. Довольные сотрудники часто более мотивированы, а значит, способны приносить компании больше денег.

Айгуль Билык считает, что на заводах такие передышки менее актуальны. Физический труд все же поддерживает бодрый настрой. Переключиться помогает, например, производственная гимнастика.

В капсуле можно и поспать, и зарядить телефон. Фото: Андрей АБРАМОВ

СПРАВКА «КП»

Не более 30 минут!

- Непрерывно работать с одинаковой продуктивностью человек не может, - объясняет психолог Полина Ермолова. - Взять восьмичасовой рабочий день: с полной отдачей и концентрацией получится трудиться около трех часов. Остальное время сотрудник хоть и на работе, но его эффективность снижается.

После короткого, но качественного перерыва эффективность сотрудника как бы продлевается. Поэтому в продвинутых компаниях стали устанавливать капсулы для сна, обустраивать комнаты отдыха. Важно: релакс и сон должны занимать не более 30 минут. Если отдыхать дольше, человек может чувствовать себя вялым.

Помните, что ничего не заменит качественный ночной сон с соблюдением режима. Дневной отдых - только для частичного восстановления сил. Ночью мозг занимается «внутренними работами»: синхронизирует работу органов. Если времени сна недостаточно, эти работы остаются незавершенными. Это ведет к тому, что днем качество внимания снизится, человек будет совершать ошибки.

Опрос "КП" Фото: Дмитрий ПОЛУХИН

СЛОВО ЭКСПЕРТУ

Японцы дремлют стоя

«Мода» пошла из Японии. Японцы - большие трудоголики. Во многом это вынужденная мера: в стране высокий уровень жизни, а значит, и цены. Чтобы ему соответствовать, приходится вкалывать. А еще в мегаполисах вроде Токио было неладно с транспортом. Там, как и в Москве, люди часто живут в пригороде и ездят на работу. Посидел ты в офисе 12, а то и 14 часов - это реальное среднестатическое время труда, потом два часа на электричке домой пилить. Поспал пять-шесть часов и будь добр - собирайся на работу.

С 80-х в крупных городах стали открывать капсульные отели поближе к бизнес-центрам. Они до сих пор популярны. Сотрудник может все будни жить в таком и только на выходные уезжать домой. Поэтому особо заботливые работодатели решили, чтобы персонал не тратил деньги на съем мини-отелей, ставить капсулы прямо у себя. Разумеется, пользоваться ими начали не только ночью, но и для дневных перерывов.

В прошлом году японские компании Itoki Corp. и Koyoju Gohan KK разработали вертикальные капсулы. Внутри конструкция для поддержки головы, коленей и спины: по сути, человек зажат в стоячем положении. Звучит садистски, но производители говорят: сейчас несчастные японцы вынуждены запираться в туалетных кабинах, чтобы вздремнуть. А боссы не спешат раскошеливаться на обычные капсулы: они занимают много места.