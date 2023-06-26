Четыре дуры - будет дура пятая

Бойкие провинциальные дамы в исполнении (слева направо) Анастасии Поповой, Лины Миримской, Анны Котовой и Марии Осиповой транзитом через Москву едут рожать в США. Фото: Кадр из фильма

Деревня дураков решила размножиться и обамериканиться - давний план, известный со времен стендап-губернатора Михаила Евдокимова. «Опендоситься», - уточнил бы муж одной из героинь (Дмитрий Куличков), и она (Анна Котова) с ним бы послушно согласилась: опендоситься, чего уж там. Зато солнце и Санта-Барбара.

Тайна успешного опендосивания открыта давно и не нами: родить бэбика в США законным американцем и получить прицепом гражданство по достижении им совершеннолетия. Дольше терпели. Залететь, бабла скопить, визу вырвать, мужикам купить по бейсболке. Мотором движа выступает пучок направленной энергии Зинка (Анастасия Попова), в деле ее буренка-сестра Геля (Анна Котова), панк-толстуха Кира (Мария Осипова) и кадровичка Татьяна (Лина Миримская). Деньги текут путем выноса яиц с птицефабрики (по чуть-чуть, не зарываясь) и производства гаражной водки (тоже по чуть-чуть, не переходя путей кавказским барыгам).

Кино о низовой инициативе селян обычно тягостно, ибо от него за версту разит неореализмом - тяжким духом неудачничества. На хитрую попу искателей счастья там всегда найдется болт жадного губера, злого бандоса, кидалы-москвича и американского закона. Однако волшебная сказка о том, как отрастить себе чудо-крылья и свалить с родины к едрене фене, допускает и вполне успешный оборот, и девки на своем пути, как Суслик с мультфильма, никого не встретят: ни хорька и ни сову, а лиса офигеет от простодушной наглости. И Москва не съест, и консулы окажутся людьми, только очень болтливыми по части яичного птицеводства (что сущая правда: на фоне британского и немецкого визового гестапо амеры людей без нужды не едят).

Но самое отрадное состоит в том, что написанный давно сценарий сочтен авторами неактуальным и отнесен в 2008 год. В самом деле, найти сегодня четырех вменяемых баб, грезящих мостом «Золотые ворота» и райской жизнью во Флориде, даже в поселке Ливни (переименованном остряками в Бивни) представляется затруднительным. Сценарист и режиссер Василий Сигарев, восемь лет назад запускавший в «Страну ОЗ» волшебный корабль из сказки о Буратино, чтоб унести добрых людей с дикого капитализма туда, где «везде человек человеку надежный товарищ и друг», кажется, поменялся вместе с диким капитализмом. Теперь они с режиссером Стуковым неназойливо маркируют события приметами близких, но ушедших дней: едва заметным портретом Д. А. Медведева в бухгалтерии, толками о директоре Грудинине, который «еще президентом станет», и цыганщиной Петра Налича про «гитар-будуар», популярной в 2008-м не меньше, чем ламбада в 90-м. А вопль отчаяния «И кур у нас они еще будут покупать, и рожать к нам ездить!» с тех пор перестал быть несбыточной утопией.

Сигарев некогда открыл для кино жену свою Яну Троянову («Волчок», «Страна ОЗ», «Ольга»), и она пришлась ко двору, но за годы как будто монополизировала образ горластой народной тетёхи, как Н. В. Мордюкова до нее. Поэтому выдергивание с эпизодических ролей на центр Анастасии Поповой представляется точнейшим ходом Стукова: она отлично везет на себе весь колхоз и многое обещает, типаж востребованный.

Куличков долго и узнаваемо гундосит про пендосов, со скрипом одобряя очередное дитя: Родине солдаты нужны.

Пендосы стоически терпят Куличкова.

Самый черный из них (Исмаил Коне) озадаченно пялится на новорожденную дочь случайной знакомой - нетрудно догадаться почему.

Хорошо, когда авторы своих героев любят - всех до одного.

Такое чувствуется.

«Бэби-тур»

2023.

Реж. Федор Стуков.

KION